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"Ни один самолет НАТО больше не поднимется в воздух тайком от Москвы" – Akharin Khabar
09 декабря 2019, 13:24 • 243 • Политика
Иранское издание Akharin Khabar оценило новые системы вооружений российской армии. Речь идет о радарах нового типа, которые способны отследить запуск самолетов типа «Стелс» на расстоянии до 3 тысяч километров. "Ни одна ракета и ни один самолет не смогут подняться в воздух тайком от Москвы", - резюмирует издание.
"В Министерстве обороны России сообщили о воплощении проекта, который подразумевает осведомленность и контроль Москвы над любыми военными приготовлениями и передвижениями в соседних государствах", - написало иранское издание Akharin Khabar. "Например, - рассказывает автор статьи, - он позволит русским отслеживать запуски боевых самолетов и баллистических ракет. Ни одна ракета и ни один самолет не смогут подняться в воздух тайком от Москвы".
Речь идет о радарах нового типа, которые способны отследить запуск самолетов типа "Стелс" на расстоянии до 3 тысяч километров. Среди важнейших задач новой системы радаров — мониторинг таких целей, как поднявшиеся в воздух с земли или палубы авианосца самолеты, крылатые ракеты, бомбардировщики, сообщает издание. "Как заявили в Минобороны России, - пишет автор, - система, в частности, предназначена для создания радиолокационного поля вдоль российских государственных границ, с целью фиксировать находящиеся в воздухе крылатые ракеты".
Данное сообщение появилось незадолго до начала саммита лидеров стран НАТО, на котором предполагалось обсудить разные варианты противодействия "российскому вторжению", говорится в статье. Автор добавляет: следует подчеркнуть, что НАТО переживает, вероятно, свои наихудшие времена. Дональд Трамп, президент государства, являющегося по сути локомотивом НАТО и его политики, не верит в необходимость защищать своих европейских союзников по альянсу. "Он более озабочен другой проблемой — "справедливым" и "пропорциональным" перераспределением расходов и финансирования альянса между Европой и США. А те не желают более нести основное бремя этих расходов", - говорится в статье.
В современной России, пишет издание, полагают: истинные цели НАТО сейчас противоречат декларируемым. Блок продолжает угрожать территориальной целостности и безопасности России. По сути, расширение блока НАТО на Восток, принятие в него новых государств, особенно прибалтийских, - грандиозный обман, по крайней мере в глазах России, пишет автор статьи. И Россию мало успокаивают разногласия между союзниками по НАТО. Как и мало успокаивает ее антиевропейская риторика Трампа, который "делает громкие заявления, но в силу внутриамериканских политических реалий не может проводить самостоятельную политику". Потому России не остается ничего, кроме как создавать новые вооружения, чтобы гарантировать собственную безопасность, резюмирует автор.
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