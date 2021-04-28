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"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине

28 апреля 2021, 07:00  •  965 • Политика
Политолог Дмитрий Корнейчук раскрыл крупнейшую аферу на Украине. По его словам, украинские олигархи мечтали о таком и "ни один президент не решался", а нынешний глава государства Владимир Зеленский воплотил это в жизнь.
По словам политолога, продажа газа населению по цене в 2-2,5 раза выше - это результат крупнейшей за годы независимости страны аферы президента. Корнейчук напомнил о том, что Зеленский обещал снизить в 2 раза тарифы на газ, но нагло и неприкрыто сделал обратное.
"Сделал то, о чём мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался", - отметил политолог в эфире канала "Первый независимый".
Он обратил внимание на то, что с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны, стали продавать жителям страны в 2-2,5 раза дороже.
Эксперт подчеркнул, что непосредственную ответственность за сложившуюся ситуацию несёт Зеленский, который тем самым обогащает поддерживающих его олигархов и сам не остаётся "в накладе от этих схем".

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