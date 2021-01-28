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"Ни один кинобизнес это не принесёт": Зеленский заявил о втором сроке
28 января 2021, 14:50 • 172 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении пойти на второй срок, сообщил депутат Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Гео Лерос. Нарушение своего же обещания, которое Зеленский давал во время предвыборной гонки, а именно не идти на второй срок, объяснил политтехнолог Дмитрий Раимов: "Ни один кинобизнес это не принесёт".
По словам Лероса, о желании баллотироваться на второй срок Зеленский сообщил на праздновании своего дня рождения 25 января.
"Может, нам пора забрать куличики у этого мальчика?" - поинтересовался он в своём Facebook.
Намерение Зеленского объяснил Дмитрий Раимов в эфире украинского телеканала "НАШ". По его мнению, информация о планах Зеленского пойти на второй срок является правдой.
"Потому что есть пример премьер-министра Гончарука в правительстве, в котором я был советником", - сказал он, отметив, что последнее место, где он видел Гончарука, это "поездки в США для привлечения финансирования".
При этом он отметил, что кем-то другим работать Зеленскому будет уже не так интересно.
"Вот ты был президентом, у тебя была самая главная роль в стране, у тебя миллиарды долларов: взятки, коррупция, схемы, откаты", - сказал он, отметив, что "ни один кинобизнес тебе это никогда не принесет".
Напомним, что во время предвыборной программы Зеленский заявил, что в случае победы на выборах не задержится на посту главы государства больше одного срока. Об этом он сообщил в интервью представителям таких СМИ, как New York Times, Washington Post, Bloomberg, Der Spiegel, The Economist, Le Figaro, Atlantic Council и Kyivpost.
"Я хочу привести профессиональных людей, порядочных людей во власть… Но я прихожу на один срок… Я не думаю о своих рейтингах, я в этом, слава Богу, свободен", - говорил он.
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