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"Ни на йоту не сомневаюсь": Зеленский предсказал свою судьбу в связи с Минскими соглашениями
12 декабря 2019, 09:39 • 183 • В мире
Журналистка Юлия Витязева опубликовала в Twitter скриншот, на котором приводится цитата президента Украины Владимира Зеленского. Якобы глава государства ответил на упреки о Минских соглашениях, что не может по ним договариваться: "Иначе в следующий раз вы будете разговаривать с другим президентом". Витязева написала, что "ни на йоту не сомневается" в этом, учитывая протесты на Украине.
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала мрачное предсказание, которое сделал о своём будущем президент Украины Владимир Зеленский. Витязева опубликовала скриншот с цитатой украинского политика.
"В какой-то момент Владимир Зеленский оказался очень откровенен с коллегами. Когда его в очередной раз все стали попрекать Минскими соглашениями, он взмолился: "Послушайте, если я сейчас пойду договариваться по этим Минским соглашениям, то в следующий раз вы будете разговаривать с другим президентом", - говорится в материале.
Витязева написала, что не верит кулуарным слухам, но в данном случае "ни на йоту не сомневаюсь в правдивости сказанного".
Президенты Франции, России, Украины и канцлер ФРГ встретились в Париже 9 декабря. Они обсудили проблемы, связанные с Украиной: транзит газа и обмен пленными в Донбассе. Подводя итоги первой встречи с Владимиром Путиным, Владимир Зеленский заявил: "Давайте говорить "ничья". При этом Зеленский отметил, что переговоры, на его взгляд, "были сложными", а вместо намеченных 20 минут продолжались они почти час и состояли из двух частей: когда в комнате для переговоров были представители всех сторон, а затем разговор продолжился тет-а-тет. По словам украинского президента, Путин очень скрупулёзен, поэтому и разговор с ним вести непросто.
Однако на Украине дипломатичность Зеленского не оценили. На майдане Незалежности протестующие уже объявили президента Украины Владимира Зеленского предателем и громко скандируют: "Ганьба!" Силовики оперативно оцепили главную площадь столицы Украины, но не предпринимают никаких действий.
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