"Ни на чём не настаиваю, ничего не прошу": Скромный Лукашенко объяснил, чего ждёт от Путина

В субботу в Сочи стартовали переговоры президентов России и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко. Беседа длится уже около часа. Известно, что лидеры обсуждают перспективы дальнейшего сотрудничества, а именно вопросы интеграции.

Зачем приехал Лукашенко?

Российский глава Владимир Путин на встрече заявил, что Москва и Минск будут продолжать делать все, чтобы народы двух стран чувствовали близость и получали заметные преимущества от интеграции России и Белоруссии.

По его словам, чиновники на всех уровнях с обеих сторон провели достаточно большую работу по анализу проделанного в рамках договора о Союзном государстве. Российский лидер отметил, что остались и те моменты, которые необходимо актуализировать, в частности отношения с другими коллегами в рамках ЕврАзЭС.

Путин предложил поговорить о перспективах и заметил, что в этом смысле его встреча с Лукашенко "знаковая".

"Выражаю вам слова благодарности за то, что вы сегодня здесь, в России, хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать всё для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость", - отметил Путин, добавив, что необходимо продолжать движение вперёд. И прежде всего в экономике, а также в социальной сфере.

"Я считаю чрезвычайно важным, и получали бы заметные преимущества от этой интеграции", - сказал президент России.

В свою очередь Лукашенко, который вел себя, по оценке одного из журналистов, скромно, отметил, что встреча состоялась в канун большого события - 20-летия подписания договора о Союзном государстве.

"За эти 20 лет сделано немало, и это известно, немало предстоит и сделать, мы это и не скрываем", - сказал президент Белоруссии.

Он также отметил работу правительств двух стран, которые проанализировали договор на предмет того, "что можно сделать, что мы сегодня не можем делать, чтобы лишнюю работу не выполнять".

"Но и мы с вами к этому вопросу обращались не единожды. И, как вы говорили, часто корректировали действия наших групп, наших команд по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции наших государств", - сказал Лукашенко президенту РФ.

Президент Белоруссии рассказал, что перед встречей читал российские телеграм-каналы, и самый частый вопрос - зачем Лукашенко едет в Россию.

"Я скажу, Владимир Владимирович, мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали, а надо было бы. Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа, как вы сказали, нашего договора, и не просим ничего, не настаиваем ни на чём. Мы договорились давно, развивая наш договор, люди должны и субъекты хозяйственные иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - и больше ничего не надо", - сказал белорусский лидер.

"Это Дима Песков, я знаю"

Белорусский лидер добавил, что чувствует себя в Сочи как дома. "Правда, тут за забором и мой дом - уютный и тёплый, вы были в нём и видели. Поэтому я, можно сказать, и в своём доме", - сказал белорусский лидер.

По завершении протокольной части встречи представители СМИ стали покидать зал. Кто-то из выходивших задел выключатель, и на несколько секунд свет погас в комнате.

"Закончилось (электричество. - Прим. ред.)", - пошутил Путин.

Лукашенко поддержал шутку: "Это Дима Песков, я знаю".

"Мы и завтра можем объединиться"

Перед поездкой Лукашенко в Сочи СМИ решили вспомнить все самые "эпичные" высказывания Александра Лукашенко. Разброс получился интересным - от "Мы и завтра можем объединиться" до "Не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России".

Так, в совсем недалёком прошлом белорусский лидер был не прочь объединить свою страну с Россией:

"Мы и завтра можем объединиться вдвоём (имелся в виду российский президент), у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?" Такое заявление Лукашенко сделал меньше года назад всё в том же Сочи.

Но уже к концу года изменил позицию, заявив в Минске, что Белоруссия "никогда не собиралась и не собирается входить в состав любого государства, даже братской России".

О России Александр Григорьевич вообще высказывается всегда по-разному: "Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки" - так сказал Лукашенко своим министрам весной-2019. А за пару месяцев до этого заявил там же, в Минске: "Мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом".

Также белорусский лидер любит упрекнуть Россию в том, что она "пинает договорённости в хвост и в гриву", но при этом замечает, что ситуацию тормозят "самые разные силы, в том числе в руководстве страны", которые оказывают "давление на президента". А с самим Путиным Лукашенко связывают практически дружеские отношения, поэтому они и "ссорятся очень часто".