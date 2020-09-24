"Ни квартиры, ни одежды. Всё Путин украл": Навального пожалели после прихода приставов

Российские судебные приставы наложили арест на московскую квартиру Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

Речь идёт о судебном взыскании по иску о клевете в адрес компании "Московский школьник". Навальный и его соратники выпустили так называемое расследование и опубликовали фейковые снимки, будто на предприятии используют унитазы в качестве умывальников. Компания подала иск в суд о защите чести и деловой репутации. Навальный проиграл этот суд и теперь обязан выплатить оболганной им организации 88 миллионов рублей.

"У Алексея теперь ни квартиры, ни одежды. Всё Путин украл", - иронизирует в Twitter "Голос Мордора".

Ранее Навальный заявил, что его увезли из Омска в Берлин без одежды, и потребовал вернуть её. Правда, всё та же Ярмыш в Twitter проболталась, что одежда оппозиционера находится у его жены.