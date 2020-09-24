|
"Ни квартиры, ни одежды. Всё Путин украл": Навального пожалели после прихода приставов
24 сентября 2020, 20:00 • 80 • Политика
Судебные приставы арестовали квартиру Навального в Москве. "У Алексея теперь ни квартиры, ни одежды. Всё Путин украл", - иронизируют в соцсетях.
Российские судебные приставы наложили арест на московскую квартиру Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.
Речь идёт о судебном взыскании по иску о клевете в адрес компании "Московский школьник". Навальный и его соратники выпустили так называемое расследование и опубликовали фейковые снимки, будто на предприятии используют унитазы в качестве умывальников. Компания подала иск в суд о защите чести и деловой репутации. Навальный проиграл этот суд и теперь обязан выплатить оболганной им организации 88 миллионов рублей.
Ранее Навальный заявил, что его увезли из Омска в Берлин без одежды, и потребовал вернуть её. Правда, всё та же Ярмыш в Twitter проболталась, что одежда оппозиционера находится у его жены.
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2020, 17:20
|
22 сентября 2020, 16:40
|
20 сентября 2020, 13:20
|
23 сентября 2020, 00:00
|
18 сентября 2020, 03:35
|
23 сентября 2020, 17:25
|
23 сентября 2020, 00:00