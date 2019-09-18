"Ни купить, ни расплатиться не сможет": Вассерман – о плане присоединения Украины к энергорынку Европы

В беседе с Nation News известный публицист и интеллектуал отметил, что не очень представляет, как будет происходить подобное "присоединение".

По его словам, энергорынок Евросоюза представляет из себя несколько разных рынков. Прежде всего, речь может идти о нефтегазовом рынке. К нему Украины и так присоединена трубопроводами. И сделано это было еще во времена Советского Союза. Еще есть рынок электрический, да и к нему украинская сеть присоединена также с советских времен линиями электропередач.

"Остался рынок так называемых возобновляемых источников энергии; дико разорительный, требующий чудовищных дотаций и на этапе строительства ветряков, и солнечных батарей, и по ходу их эксплуатации", — пояснил Вассерман.

Публицист напомнил о том, что в настоящее время Киев не может закупать у России ни энергоносители, ни электроэнергию. При это м в странах, которые расположены к западу от Незалежной, она тем более ничего не сможет ни купить, ни расплатиться, добавил Вассерман.

О "грандиозных" планах Украины премьер Гончарук сообщил на встрече с президентом Эстонии Керси Кальюлайд, добавив при этом, что Незалежная стремиться "окончательно избавиться от советского наследия" и готова к интеграции в ЕС.

Напомним, что недавно украинский эксперт по вопросам энергорынка Дмитро Марунич заявил, что цены на электроэнергию на Украине в следующем году покажут тройной рост. Произойдет это из-за разделения энергетических компаний в стране на производителей и поставщиков энергии, и вследствие отмены госрегулирования цен на электроэнергию.