Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"У него перед глазами судьба Януковича": Заигрывающему с США Лукашенко...
Саудовская Аравия вернулась к прежним объемам поставок нефти, пока США грозят уд...
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
Почему ВКС России несут потери
Главная / В мире

"Ни купить, ни расплатиться не сможет": Вассерман – о плане присоединения Украины к энергорынку Европы

18 сентября 2019, 09:09  •  211 • В мире
Украина планирует к 2025 году присоединиться к энергорынку Европы, исходя из "эстонского опыта". Об этом заявил украинский премьер Алексей Гончарук. "Ни купить, ни расплатиться Киев не сможет", - прокомментировал эти планы Анатолий Вассерман.
В беседе с Nation News известный публицист и интеллектуал отметил, что не очень представляет, как будет происходить подобное "присоединение".
По его словам, энергорынок Евросоюза представляет из себя несколько разных рынков. Прежде всего, речь может идти о нефтегазовом рынке. К нему Украины и так присоединена трубопроводами. И сделано это было еще во времена Советского Союза. Еще есть рынок электрический, да и к нему украинская сеть присоединена также с советских времен линиями электропередач.
"Остался рынок так называемых возобновляемых источников энергии; дико разорительный, требующий чудовищных дотаций и на этапе строительства ветряков, и солнечных батарей, и по ходу их эксплуатации", — пояснил Вассерман.
Публицист напомнил о том, что в настоящее время Киев не может закупать у России ни энергоносители, ни электроэнергию. При это м в странах, которые расположены к западу от Незалежной, она тем более ничего не сможет ни купить, ни расплатиться, добавил Вассерман.
О "грандиозных" планах Украины премьер Гончарук сообщил на встрече с президентом Эстонии Керси Кальюлайд, добавив при этом, что Незалежная стремиться "окончательно избавиться от советского наследия" и готова к интеграции в ЕС.
Напомним, что недавно украинский эксперт по вопросам энергорынка Дмитро Марунич заявил, что цены на электроэнергию на Украине в следующем году покажут тройной рост. Произойдет это из-за разделения энергетических компаний в стране на производителей и поставщиков энергии, и вследствие отмены госрегулирования цен на электроэнергию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



211
Источник
Похожие новости
17 сентября 2019, 20:09
Генконсульство саудитов продало здание, где убили Хашкаджи, и переедет в новое
17 сентября 2019, 16:54
"Ваши корвь будым пит": Военкор Коц показал угрожающее послание русским военным от сирийских боевиков
17 сентября 2019, 23:09
Уложено почти 2000 км: газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 80%
18 сентября 2019, 05:54
"Есть независимые разведданные": Столтенберг обвинил Россию в разработке новых ядерных ракет
18 сентября 2019, 09:09
"Покажем оружие, которое использовали в теракте": Эр-Рияд намерен доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ
18 сентября 2019, 09:09
"Западу все труднее придерживаться санкций": На Украине назвали ограничения против России "неидеальными"
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русск...
18 сентября 2019, 02:39
Пушков прокомментировал угрозы делегации Украины покинуть конференцию ОБСЕ
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
18 сентября 2019, 02:39
В первые часы погибнет более 90 млн человек: Американцы "предсказали" после...
18 сентября 2019, 02:39
"У него перед глазами судьба Януковича": Заигрывающему с США Лукашенко след...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 12:54
В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за "не ту расу"
15 сентября 2019, 03:09
"У меня нет слов, кроме...": Писатель Быков помечтал о Дуде-президенте. Соловьев и Гаспарян оценили
17 сентября 2019, 13:24
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
13 сентября 2019, 08:39
Увеличенная ёмкость магазина и высокая точность: что известно о новом российском пистолете «Удав»
12 сентября 2019, 23:09
Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту
14 сентября 2019, 04:24
В случае военного конфликта с Россией...
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.