"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова

В Сети на фоне неожиданной отставки главы украинского МВД Арсена Авакова всплыло архивное видео с участием Зеленского, в котором может частично крыться причина этого события. В ролике нынешний президент Украины, а тогда ещё артист оригинального жанра, исполняет не очень приличную песню о полицейских-коррупционерах.

На Украине на днях произошло неожиданное для многих событие: отставка главы МВД Арсена Авакова "по собственному желанию" и "без претензий", но после встречи с временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом. И то и другое произошло практически одновременно, подчёркивает автор Царьграда Сергей Латышев.

В своей статье журналист объяснил, какими причинами могла быть вызвана столь скоропалительная отставка. Таких причин может быть три, по мнению автора: две из них связаны с действиями США, но не исключены и "внутренние разборки". Либо, предполагает Латышев, Зеленский "теряет почву под ногами", поскольку боится той огромной власти, которую аккумулировал в своих руках волевой, решительный и жестокий Аваков.

В статье также приведено очень интересное видео из не такого уж давнего прошлого Владимира Зеленского: в бытность свою комиком он не раз пародировал Авакова, критикуя коррупцию в его ведомстве.

В частности, в номере "Кого не взяли в Новую полицию - Гранд-Опера" юморист Зеленский в полицейском мундире в шутку представил своего "собрата": "Мой коллега Пласидо - ни хрена себе отбабахал Доминго трёхэтажную!". Но если тогда шутки Зеленского вызывали искренний смех в зале, то сегодня его заявления о борьбе с коррупцией вызывают у народа лишь печальную усмешку.