Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на ст...
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Главная / Политика

"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова

15 июля 2021, 12:35  •  138 • Политика
В Сети на фоне неожиданной отставки главы украинского МВД Арсена Авакова всплыло архивное видео с участием Зеленского, в котором может частично крыться причина этого события. В ролике нынешний президент Украины, а тогда ещё артист оригинального жанра, исполняет не очень приличную песню о полицейских-коррупционерах.
На Украине на днях произошло неожиданное для многих событие: отставка главы МВД Арсена Авакова "по собственному желанию" и "без претензий", но после встречи с временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом. И то и другое произошло практически одновременно, подчёркивает автор Царьграда Сергей Латышев.
В своей статье журналист объяснил, какими причинами могла быть вызвана столь скоропалительная отставка. Таких причин может быть три, по мнению автора: две из них связаны с действиями США, но не исключены и "внутренние разборки". Либо, предполагает Латышев, Зеленский "теряет почву под ногами", поскольку боится той огромной власти, которую аккумулировал в своих руках волевой, решительный и жестокий Аваков.
В статье также приведено очень интересное видео из не такого уж давнего прошлого Владимира Зеленского: в бытность свою комиком он не раз пародировал Авакова, критикуя коррупцию в его ведомстве.
В частности, в номере "Кого не взяли в Новую полицию - Гранд-Опера" юморист Зеленский в полицейском мундире в шутку представил своего "собрата": "Мой коллега Пласидо - ни хрена себе отбабахал Доминго трёхэтажную!". Но если тогда шутки Зеленского вызывали искренний смех в зале, то сегодня его заявления о борьбе с коррупцией вызывают у народа лишь печальную усмешку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






138
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
15 июля 2021, 02:30
Преемник Меркель объяснил, как решить разногласия по "Северному потоку - 2"
15 июля 2021, 00:40
"Хоть народ вывози": Захарова высмеяла заявление Псаки по Афганистану
15 июля 2021, 00:40
НАТО лопнет, как мыльный пузырь: Эксперт назвал триггер для развала альянса
15 июля 2021, 04:20
"Сенсация" США о русских в ЦАР – это демарш: В МИД России объяснили почему
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июля 2021, 14:20
После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне
13 июля 2021, 22:05
Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка
12 июля 2021, 12:10
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО
11 июля 2021, 13:15
Русские поставили военного эксперта США в тупик новой тактикой в Чёрном море: "Стыдят"
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
13 июля 2021, 12:55
"Россия не проходной двор и не коммунальная квартира": Русский ответ на беспредел мигрантов
10 июля 2021, 12:30
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не будет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.