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"Ни единого спасибо": Создатель "Новичка" разразился обвинениями до извинений перед Навальным

22 сентября 2020, 02:55  •  35 • В мире
Один из создателей "Новичка" разразился обвинениями. Вил Мирзаянов заявил о "чёрной неблагодарности". Мужчину обидело, что он в своё время предоставил западным странам формулы "Новичка" - и "ни единого спасибо". Позже Мирзаянов принёс извинения оппозиционному политику Алексею Навальному: немецкие власти заявили, что блогера якобы отравили именно "Новичком".
Химик и один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов в своём Facebook заявил об обиде. Мирзаянов оказался недоволен тем, что так и не получил благодарности за сотрудничество с западными странами.
Спустя примерно неделю Мирзаянов публично извинился перед оппозиционным политиком Алексеем Навальным: не предоставляя никаких доказательств, немецкие власти заявляют, что его якобы отравили именно "Новичком". Мирзаянов написал, что рад выздоровлению политика, но возмущён, что нигде ни слова благодарности.
"Нигде ни слова, благодаря кому же стало возможным спасать жертв отравления "Новичками". Кто же дал спасателям формулы "Новичков", с тем чтобы можно было их идентифицировать и разрабатывать методы лечения? Ведь ради спасения людей он шёл на жертвы, прошёл через аресты, посадки и два с половиной года преследований и следствия. Ни единого слова спасибо", - возмутился химик.
Мирзаянов заявил, что не понимает, речь идёт об "обычной людской неблагодарности" или о дискриминации.
"Замалчивание - худшая форма шельмования за самопожертвование", - подытожил Мирзаянов.
Напомним, после этого химик заявил, что симптомы, описанные политиком, якобы очень похожи на действие "Новичка". Он принёс извинения Алексею Навальному.
"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - отметил Мирзаянов.

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