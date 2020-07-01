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"Ни дна вам, ни покрышки": Сравнение мемориала Советскому солдату с дементором вывело людей из себя
01 июля 2020, 12:00 • 76 • Политика
Путин записал обращение на фоне мемориала Советскому солдату в Ржеве. Издание "Медуза" сравнило памятник с дементором из "Гарри Поттера", чтобы оскорбить президента России. "Вы, ничтожества, глумитесь над могилой павших солдат. На будущее вам пожелание - ни дна вам, ни покрышки", - гневаются пользователи соцсетей.
Издание "Медуза" сравнило мемориал Советскому солдату в Ржеве с чудовищем-дементором из фильмов и книг про Гарри Поттера. Издевательство над памятью павших героев Великой Отечественной войны вызвало гнев пользователей соцсетей.
Речь идёт о русскоязычном "оппозиционном" издании "Медуза", которое расположено в Латвии. На сайте издания появилась статья под названием "Путин записал обращение на фоне мемориала Советскому солдату в Ржеве. Памятник похож на дементора, поэтому президента теперь называют Вован-де-Морт".
Однако в России не оценили "искромётного юмора" засевших в Латвии оппозиционных журналистов. Многие увидели в публикации провокацию и издевательство над памятью павших воинов.
Напомним, что 30 июня президент России выступил с обращением по поводу голосования по поправкам в Конституцию. Он подчеркнул, что любые изменения в Основной закон вступят в силу только в том случае, если их поддержит большинство граждан России.
Фото: скриншот Twitter/@POPOVRTR
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