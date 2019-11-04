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"Ни дискуссии, ни рабочей группы - вообще ничего": Рада не приступала к работе над новым законом об особом статусе Донбасса

04 ноября 2019, 15:24  •  31 • В мире
Никакой работы над новым проектом закона об особом статусе Донбасса, который предусмотрен "формулой Штайнмайера", до сих пор не ведется в Верховной раде, хотя еще месяц назад Зеленский заявил, что "разработка законопроекта давно ведется". "Ни дискуссии, ни рабочей группы... - вообще нет ничего", - опровергла слова украинского гаранта Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Об этом депутат Верховной рады, глава евроинтеграционного комитета рассказала в интервью изданию "Сегодня".
Климпуш-Цинцадзе напомнила о том, что, когда стало известно о согласовании сторонами в Минске на заседании контактной группы "формулы Штайнмайера", Владимир Зеленский сообщил журналистам, будто в украинском парламенте уже разрабатывается новый законопроект по Донбассу "с непонятным направлением".
При этом президент Украины пообещал, что к работе над этим документом будут привлечены самые компетентные эксперты, а также стейкхолдеры, представляющие заинтересованные стороны. Однако и месяц спустя никаких подвижек в этом вопросе не было и нет в настоящее время.
"Ни стейкхолдеров, ни привлеченности, ни дискуссии в парламенте об этом, ни создания какой-то рабочей группы… - вообще нет ничего", - заявила депутат.
Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, как дальше будут развиваться события. По ее словам, в декабре от имени Зеленского и его офиса на рассмотрение парламента будет "брошена" какая-нибудь версия законопроекта. А в ответ "монобольшинство" рады (имеются в виду представители партии "Слуга народа") без каких-то дискуссий или дополнений просто примет вброшенный документ.
Напомним, Верховная рада в 2014 году приняла закон об особом статусе Донбасса. С тех пор прошло пять лет, но до сих пор в действие этот закон введен так и не был.

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