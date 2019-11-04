"Ни дискуссии, ни рабочей группы - вообще ничего": Рада не приступала к работе над новым законом об особом статусе Донбасса

Об этом депутат Верховной рады, глава евроинтеграционного комитета рассказала в интервью изданию "Сегодня".

Климпуш-Цинцадзе напомнила о том, что, когда стало известно о согласовании сторонами в Минске на заседании контактной группы "формулы Штайнмайера", Владимир Зеленский сообщил журналистам, будто в украинском парламенте уже разрабатывается новый законопроект по Донбассу "с непонятным направлением".

При этом президент Украины пообещал, что к работе над этим документом будут привлечены самые компетентные эксперты, а также стейкхолдеры, представляющие заинтересованные стороны. Однако и месяц спустя никаких подвижек в этом вопросе не было и нет в настоящее время.

"Ни стейкхолдеров, ни привлеченности, ни дискуссии в парламенте об этом, ни создания какой-то рабочей группы… - вообще нет ничего", - заявила депутат.

Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, как дальше будут развиваться события. По ее словам, в декабре от имени Зеленского и его офиса на рассмотрение парламента будет "брошена" какая-нибудь версия законопроекта. А в ответ "монобольшинство" рады (имеются в виду представители партии "Слуга народа") без каких-то дискуссий или дополнений просто примет вброшенный документ.

Напомним, Верховная рада в 2014 году приняла закон об особом статусе Донбасса. С тех пор прошло пять лет, но до сих пор в действие этот закон введен так и не был.