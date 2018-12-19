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"Нежелательный прецедент": В МИД объяснили, почему США не покажут ракету 9М729

19 декабря 2018, 03:54  •  59 • В мире
Россия не будет показывать США новую крылатую ракету 9М729. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, это было бы "нежелательным прецедентом" в условиях, когда американцы пытаются "просветить" российские наработки в этой области.
Крылатую ракету наземного базирования 9М729, из-за которой Вашингтон пытается обвинить Москву в "нарушении Договора об РСМД", в настоящее время не будут демонстрировать американской стороне.
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью "Коммерсанту". По его словам, такая демонстрация "выходила бы за рамки самого Договора", а сам такой шаг не оправдан ни с политической, ни с технической точки зрения.
"Показ ракеты выглядел бы нежелательным прецедентом на фоне крайне интрузивных заходов США в попытке "просветить" российские наработки, задел в области ракетостроения". В ходе экспертных консультаций нам предлагалось информировать Вашингтон не только о сроках и районах всех испытаний ракеты 9М729, но и о том, какие ракетные системы испытывались за очерченный американской стороной многолетний период на указанном полигоне", - сказал Рябков.
При этом дипломат отметил, что такие запросы выходят за рамки договорных обязательств. Кроме того, США и не просили показать саму ракету. Вместо этого они "фактически потребовали ее уничтожить".
"Не для того, чтобы посмотреть на нашу ракету, затевалась вся эта многоходовая игра. Мы исходим из того, что американцы для себя всё уже решили", - сказал Сергей Рябков.
Об этом пишет "Коммерсант".
Напомним, 15 декабря представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил: США не считают, что Россия имеет серьезный настрой на сохранение ДРСМД, потому что она не признаёт своего нарушения соглашения и не уничтожила немедленно свои крылатые ракеты.
При этом ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил главе Пентагона Мэттису официальное предложение провести переговоры по ДРСМД. Но никакого ответа так и не последовало. Это может говорить только об одном - нежелании США аргументированного и профессионального диалога, считают в российском оборонном ведомстве.

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