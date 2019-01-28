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"Нежелание подчиняться – уже угроза для Вашингтона": Вассерман – о новой военной доктрине США

28 января 2019, 23:09  •  64 • В мире
Последняя редакция американской военной доктрины переносит действия на орбиту, несмотря на международные соглашения о запрещении такого рода деятельности в космосе. По мнению аналитиков, угроза для США исходит от России, Китая и нескольких других стран. На самом же деле, считает Анатолий Вассерман, угрозой для США является "нежелание подчиняться их капризам".
В основе новой военной доктрины США лежит идея "военной вездесущности". И, видимо, поэтому Пентагон уже замахнулся на космос. Американские военные планируют разместить на орбите не только спутниковые системы наблюдения, но и средства удара как по ракетам, так и по наземным объектам.
Одни только предположения о том, что иные страны чем-то угрожают Америке, уже могут стать поводом для упреждающего удара. При этом среди традиционных противников, угрожающих США, названа Россия.
В этом, считает аналитик Анатолий Вассерман, проявляется желание США командовать всем миром.
"Для них угроза — не возможность нападения на них, а чьё бы то ни было нежелание подчиняться их капризам, смиряться с их грабежом. На них за всю историю, по сути, никто не нападал", - отмечает Вассерман.
При этом примеров нападения США на другие страны предостаточно. И это не упоминая даже о "цветных революциях", которые расцветают по всему миру при американской поддержке. В основе же всех преступлений, совершенных США, – откровенный грабеж. А если кого еще не ограбили, то у тех просто вымогают деньги. К примеру, требуя от союзников по НАТО увеличивать военные расходы, покупая еще больше американского оружия.
"Для давления на весь мир можно выйти из всех сдерживающих соглашений. От ДРСМД до договора о мирном космосе. Ну а обвинить в нарушении нужно, конечно, Москву! По традиции", - констатирует Вассерман.
Напомним, что в новой военной стратегии главными конкурентами США называют Северную Корею, Китай, Россию и Иран. При этом в документе говорится, что США готовы применить ядерное оружие в ответ даже на неядерное нападение, если понадобится защитить "жизненно важные интересы страны, ее союзников и партнеров". Поводом для удара могут послужить атаки на гражданское население, инфраструктуру, а также атаки по американским объектам предупреждения о нападении.

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