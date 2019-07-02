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"Нежданчик": Борис Джонсон присоединит Великобританию к Украине - политобозреватель

02 июля 2019, 12:24  •  69 • Политика
Будущий британский премьер Борис Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине в политике "назло Путину", считает политобозреватель Иван Данилов. "Нежданчик", - комментирует военный эксперт Игорь Коротченко.
Раньше только Украина была известна тем, что все важные политические решения принимались по принципу "назло России и Путину". Будущий британский премьер Борис Джонсон решил присоединить Великобританию к этому же тренду, считает российский политобозреватель Иван Данилов.
На эти мысли его навели недавние заявления кандидата на пост главы британского правительства. Борис Джонсон заявил, что Великобритания должна выйти из ЕС, "чтобы доказать президенту России Владимиру Путину, что он не прав".
"Украинизацию" британской политики можно считать завершенной", - пишет Иван Данилов.
"Нежданчик. Будущий премьер Борис Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине", - комментирует в Twitter материал главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Придется Борису учить мову", - шутит в комментариях orbvs‏ @orbvs2.
Напомним, что политические оппоненты Бориса Джонсона также оправдывают необходимость оставить Британию в ЕС тем, что это досадит президенту России.

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