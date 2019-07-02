|
"Нежданчик": Борис Джонсон присоединит Великобританию к Украине - политобозреватель
02 июля 2019, 12:24 • 69 • Политика
Будущий британский премьер Борис Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине в политике "назло Путину", считает политобозреватель Иван Данилов. "Нежданчик", - комментирует военный эксперт Игорь Коротченко.
Раньше только Украина была известна тем, что все важные политические решения принимались по принципу "назло России и Путину". Будущий британский премьер Борис Джонсон решил присоединить Великобританию к этому же тренду, считает российский политобозреватель Иван Данилов.
На эти мысли его навели недавние заявления кандидата на пост главы британского правительства. Борис Джонсон заявил, что Великобритания должна выйти из ЕС, "чтобы доказать президенту России Владимиру Путину, что он не прав".
Напомним, что политические оппоненты Бориса Джонсона также оправдывают необходимость оставить Британию в ЕС тем, что это досадит президенту России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июня 2019, 03:39
|
29 июня 2019, 16:09
|
27 июня 2019, 18:39
|
26 июня 2019, 13:24
|
28 июня 2019, 23:54
|
28 июня 2019, 10:54
|
01 июля 2019, 00:39