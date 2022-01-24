"Нездоровая у мужика фиксация": Скабеева поставила диагноз польскому евродепутату-русофобу

Польский политик Радослав Сикорский снова заявил, что России "дадут по яйцам". Телеведущая Ольга Скабеева поставила диагноз евродепутату-русофобу: "Нездоровая у мужика фиксация".

Экс-глава МИД Польши, член Европарламента Радослав Сикорский, который ранее отметился своим обещанием "дать России по яйцам", вновь выступил со скандальным заявлением. На этот раз он делегировал право бить Россию по причинному месту Великобритании. Так он образно охарактеризовал решение Лондона предоставить Украине оружие.

Лиз Трасс (глава МИД Великобритании - ред.) дала России хороший пинок по яйцам, отправив эти самолёты с противотанковыми ракетами на Украину. Молодец!

- отметил Сикорский.

Скриншот: Twitter/@TimesRadio

Он добавил, что помощь Украине - это лучший способ "защититься от Путина".

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева полагает, что у польского политика явно есть какая-то навязчивая идея, связанная с гениталиями.

Так мы узнали, что русские яйца находятся на Украине. И если это действительно так, то Украина (раз там наши яйца) - часть России. И какая нездоровая у мужика фиксация. Может быть, что-то болит?

- предположила она.

Скриншот: Telegram/Skabeeva

Отметим, что скандальное и совершенно недипломатичное заявление Сикорского осудили даже в Польше. Многие польские интернет-пользователи раскритиковали политика за хамство и заявили, что с такими дипломатами Варшаве прямая дорога до войны с Россией.