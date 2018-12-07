"Нездоровая ситуация": Россия уличила ОБСЕ в предвзятости

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что на недавнем заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ ни одна российская инициатива не была поддержана. Больше того, наши дипломаты уличили организацию в явной предвзятости по отношению к России. Лавров назвал подобное поведение на пространстве ОБСЕ "нездоровой ситуацией".

Во время брифинга глава МИД РФ Сергей Лавров высказал озабоченность тем, что сейчас происходит на пространстве ОБСЕ. Озвучивая итоги недавнего заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, он подчеркнул, что ни одна инициатива, выдвинутая нашей страной, не была поддержана. При этом деструктивную позицию занял Киев, который, по сути, на корню заваливал все предложения Москвы, а члены ОБСЕ фактически были уличены в предвзятости по отношению к нашей стране. Сложившуюся ситуацию Лавров назвал нездоровой.

"Мы, российская делегация, выразили на конкретных примерах нашу обеспокоенность нездоровой ситуацией, которая сложилась на пространстве ОБСЕ, - подчеркнул министр. - В том числе по поводу роста на этом пространстве военно-политической напряженности".

При этом представители Киева, как пояснил Лавров, старались "насытить любой документ абсолютно неприемлемыми и вымышленными идеями".

Особое внимание министр обратил на новый термин, который все чаще звучит из уст западных политиков, - "порядок, основанный на правилах".

"Судя по тому, в каких ситуациях применяется этот термин, наши западные коллеги считают, что международное право - это нечто требующее универсального согласования, - указал Лавров. - А порядок, основанный на правилах, они выдумывают сами".

Глава российского внешнеполитического ведомства также заметил, что члены НАТО активно проводят свой курс на сдерживание России и в то же время наращивают военную активность у границ РФ. Кроме того, вместо выстраивания диалога Альянс бросается голословными обвинениями, а не разговаривает языком дипломатии.