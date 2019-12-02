"Независимый голос должен обязательно спонсироваться из-за рубежа": Госдеп США высмеяли за слова об иноагентах

США обеспокоены принятием в России закона о СМИ - иностранных агентах. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в социальной сети Twitter.

При этом он скромным образом умолчал о том, каким гонениям в США подвергаются российские RT и Sputnik. После того как эти СМИ вынудили признать их иноагентами, им закрыли доступ к госучреждения США, а также предъявили строгие требования к финансированию.

"Мы встревожены одобренным российским парламентом на скорую руку очередным законом об "иностранном агенте", который может быть использован для подавления независимых голосов", - пожаловался американский дипломат. "Значит, хороший закон, надо принимать", - комментирует в Twitter "Радио Стыдоба". "Логика - гениальная, да?) Независимый голос должен обязательно спонсироваться из-за рубежа) Иначе - никак. Только шёпотом)", - добавляет Юрий Шевченко @sheffchenkoyuri. "Ну Спутник в Эстонии блокируют, так никакого беспокойства у них по этому поводу. Очень странно", - пишет @Azzazello

Напомним, что речь идёт о законе, который одобрил Совет Федерации. Он позволит признавать иностранными агентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Под него попадают лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.

Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba