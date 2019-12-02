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"Независимый голос должен обязательно спонсироваться из-за рубежа": Госдеп США высмеяли за слова об иноагентах
02 декабря 2019, 12:24 • 210 • Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах, "который может быть использован для подавления независимых голосов". "Независимый голос должен обязательно спонсироваться из-за рубежа. Иначе - никак", - комментируют заявление чиновников США в соцсетях.
США обеспокоены принятием в России закона о СМИ - иностранных агентах. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в социальной сети Twitter.
При этом он скромным образом умолчал о том, каким гонениям в США подвергаются российские RT и Sputnik. После того как эти СМИ вынудили признать их иноагентами, им закрыли доступ к госучреждения США, а также предъявили строгие требования к финансированию.
Напомним, что речь идёт о законе, который одобрил Совет Федерации. Он позволит признавать иностранными агентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Под него попадают лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba
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