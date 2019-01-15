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"Независимый эксперт", обосновавший химатаку в Восточной Гуте, оказался проплаченным Лондоном — хакеры

15 января 2019, 19:24  •  81 • В мире
Группа Anonymous раскрыла документы подтверждающие, что Дэн Кашета, "независимый эксперт" издания Bellingcat, получал 40 пенсов за каждое слово в антироссийских материалах. Известность он приобрел на антисирийских фейках, где утверждал, что армия Асада применила зарин в Восточной Гуте.
Хакерская группа Anonymous раскрыла очередной ряд документов, которые подтверждают оплату правительством Великобритании лжеэкспертов, распространяющих в СМИ ложную информацию антироссийского толка.

В частности, одним из получателей денег является автор сайта "расследований" Bellingcat Дэн Кашета. Особенно знаменитым его сделало журналистское расследование о якобы произошедших химических атаках в Восточной Гуте (Сирия).
На сайте Bellingcat Кашета называет себя "независимым экспертом" и частенько отписывает антироссийские и антисирийские фейки. Именно выкладки Кашеты легли в основу версии о том, что атака с применением зарина в Восточной Гуте 21 августа 2013 года была якобы осуществлена армией Асада.
Как пишет Федеральное агентство новостей, доклад Кашеты, в котором был сделан ряд весьма далеких от реальности заявлений, был раскритикован целым рядом международных экспертов по химическому оружию. Так, профессор Массачусетского технологического института Тед Постол опубликовал статью с названием "Краткая оценка достоверности заявлений Дэна Кашеты, называющего себя экспертом по науке и технологии химического оружия, в СМИ и других источниках".
Постол разобрал все его ошибочные, неточные и искаженные факты и тезисы.
Стоит отметить, что никто из известных западных СМИ не опубликовал статью Постола, в это же время на наспех слепленные выводы Кашеты ссылался даже The New York Times.
Спорная оценка профпригодности Кашеты не смущала и издание Bellingcat, которое не раз приглашало этого "эксперта" к написанию статей.
"Погорел" "независимый эксперт" на реквизитах компании Strongpoint Security Ltd, которые были засвечены в инвойсе Institute of Statecraft в качестве получателя денег за "статью Д. Кашеты о Портон Дауне". Именно через Institute of Statecraft королевство платило антироссийским пропагандистам.
Согласно данным документа, Кашета получил по 0,40 фунта стерлинга (это около 34 рублей) за каждое слово в статье.
Сделав несложное расчеты, хакеры вычислили, какие материалы были оплачены правительством Великобритании.
1555 слов соответствуют материалу "Разрушая абсурдные версии Кремля о "Новичке" и Портон-Дауне".

Ранее ряд опубликованных хакерами Anonymous документов доказали связь между "кураторами" Сергея Скрипаля из западных спецслужб и Integrity Initiative, которая освещала "под определенным углом" историю его отравления.

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