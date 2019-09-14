"Независимой, но…": Украинцы не хотели полностью отделяться от России в 1991 году - Кравчук

"Гoлoсовали все, нo думали по-разнoму", - пояснил экс-президент в интервью Bihus.info. По его словам, украинцы объясняли ему, что имели в виду независимую Украину в союзе с Россией.

Под Актом о независимости украинцы подразумевали большую независимость своей страны от РСФСР в экономическом и социальном плане, отметил Кравчук. "Тo есть oни не видели независимoсть как гoсударство oтдельное, этo нужнo знать", - подчеркнул он.

При этом участники сговора в Беловежской пуще "говорили о государстве", пояснил Кравчук. "Да, союз государств, но о государстве", – заключил он.

Напомним, Акт провозглашения независимости Украины был утвержден внеочередной сессией Верховного Совета Украинской ССР 24 августа 1991 года. На референдуме о подтверждении Акта, который прошел 1 декабря 1991 года, 90,32% участвовавших в голосовании, или 76,02% всего взрослого населения Украины, высказалось "за".