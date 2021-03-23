"Независимость стоит дорого": Лукашенко обещал сохранить суверенитет Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен "вступать внутрь" какого-либо государства. Он также напомнил об испытаниях народа Белоруссии в Великой Отечественной войне.

Граждане Белоруссии являются сторонниками независимости и суверенитета страны, и эти убеждения поддерживаются президентом республики Александром Лукашенко.

"Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу", - заявил президент Белоруссии во вторник, 23 марта, в ходе встречи с работниками Минского производственного кожевенного объединения.

По словам Лукашенко, у Белоруссии были "и хорошие времена, и плохие времена".

Лукашенко подчеркнул, что ценит независимость государства, которое он "вместе с вами руками этими лепил".

Президент сказал о трудностях и ужасах, которые пережили жители Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.

"Стоишь в Хатыни и думаешь: бедные люди! В глухой этой деревушке занимались своими делами. И вдруг пришли подонки, окружили, в сарай загнали, сожгли. Вот это была катастрофа", - передаёт БелТА слова Лукашенко.

Глава Белоруссии напомнил, что в карательных операциях в годы войны участвовали не только немцы, но и коллаборационисты.

"Вот это была катастрофа. Ты живёшь в деревне, у тебя детишки... Пришли, всю деревню сожгли, вырезали. Куда было деваться этим бедолагам? Вот это была проблема. И мы это должны помнить", - добавил Лукашенко.