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"Независимость стоит дорого": Лукашенко обещал сохранить суверенитет Белоруссии

23 марта 2021, 15:45  •  97 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен "вступать внутрь" какого-либо государства. Он также напомнил об испытаниях народа Белоруссии в Великой Отечественной войне.
Граждане Белоруссии являются сторонниками независимости и суверенитета страны, и эти убеждения поддерживаются президентом республики Александром Лукашенко.
"Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу", - заявил президент Белоруссии во вторник, 23 марта, в ходе встречи с работниками Минского производственного кожевенного объединения.
По словам Лукашенко, у Белоруссии были "и хорошие времена, и плохие времена".
Лукашенко подчеркнул, что ценит независимость государства, которое он "вместе с вами руками этими лепил".
Президент сказал о трудностях и ужасах, которые пережили жители Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.
"Стоишь в Хатыни и думаешь: бедные люди! В глухой этой деревушке занимались своими делами. И вдруг пришли подонки, окружили, в сарай загнали, сожгли. Вот это была катастрофа", - передаёт БелТА слова Лукашенко.
Глава Белоруссии напомнил, что в карательных операциях в годы войны участвовали не только немцы, но и коллаборационисты.
"Вот это была катастрофа. Ты живёшь в деревне, у тебя детишки... Пришли, всю деревню сожгли, вырезали. Куда было деваться этим бедолагам? Вот это была проблема. И мы это должны помнить", - добавил Лукашенко.

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