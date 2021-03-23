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"Независимость стоит дорого": Лукашенко обещал сохранить суверенитет Белоруссии
23 марта 2021, 15:45 • 97 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен "вступать внутрь" какого-либо государства. Он также напомнил об испытаниях народа Белоруссии в Великой Отечественной войне.
Граждане Белоруссии являются сторонниками независимости и суверенитета страны, и эти убеждения поддерживаются президентом республики Александром Лукашенко.
"Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу", - заявил президент Белоруссии во вторник, 23 марта, в ходе встречи с работниками Минского производственного кожевенного объединения.
Лукашенко подчеркнул, что ценит независимость государства, которое он "вместе с вами руками этими лепил".
Президент сказал о трудностях и ужасах, которые пережили жители Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.
Глава Белоруссии напомнил, что в карательных операциях в годы войны участвовали не только немцы, но и коллаборационисты.
"Вот это была катастрофа. Ты живёшь в деревне, у тебя детишки... Пришли, всю деревню сожгли, вырезали. Куда было деваться этим бедолагам? Вот это была проблема. И мы это должны помнить", - добавил Лукашенко.
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