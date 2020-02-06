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"Независимо от вероисповедания и национальности": Муфтий Альбир Крганов призвал защитить память о Великой Победе
06 февраля 2020, 01:39 • 49 • Политика
Мы все, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности, должны уметь защищать и сохранять историческую правду, историческую память о Великой Победе, заявил муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов на круглом столе на тему "Историческая память. Духовные уроки Великой Победы".
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов призвал защищать и сохранять историческую правду о Великой Победе независимо от вероисповедания и национальной принадлежности. Он подчеркнул, что очень важно сохранить исторический и духовно-нравственный смысл Великой Победы для современности, для вступающего в жизнь подрастающего поколения молодежи.
Также он призвал не делить Победу, потому что она одна на всех, и каждый народ России приложил руку к её созданию, и никто не стоял в стороне. Муфтий напомнил про уроженку Киргизии Токтогон Алтыбасарову, которая во время Великой Отечественной войны в свои 16 лет стала матерью для 150-ти детей из блокадного Ленинграда, про кузнеца Шамахмудова, который со своей супругой взял в свою семью 15 эвакуированных детей, а также про муфтия Габдрахмана Расулева, который в 1942-м году объявил джихад против фашистов и собирал средства для танковой дивизии.
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