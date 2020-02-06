"Независимо от вероисповедания и национальности": Муфтий Альбир Крганов призвал защитить память о Великой Победе

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов призвал защищать и сохранять историческую правду о Великой Победе независимо от вероисповедания и национальной принадлежности. Он подчеркнул, что очень важно сохранить исторический и духовно-нравственный смысл Великой Победы для современности, для вступающего в жизнь подрастающего поколения молодежи.

Наша молодежь должна знать историческую правду о Великой Отечественной войне, ее итоги и уроки, - сказал муфтий в время круглого стола круглого стола на тему "Историческая память. Духовные уроки Великой Победы".

Также он призвал не делить Победу, потому что она одна на всех, и каждый народ России приложил руку к её созданию, и никто не стоял в стороне. Муфтий напомнил про уроженку Киргизии Токтогон Алтыбасарову, которая во время Великой Отечественной войны в свои 16 лет стала матерью для 150-ти детей из блокадного Ленинграда, про кузнеца Шамахмудова, который со своей супругой взял в свою семью 15 эвакуированных детей, а также про муфтия Габдрахмана Расулева, который в 1942-м году объявил джихад против фашистов и собирал средства для танковой дивизии.