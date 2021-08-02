"Независимо от мнения США": Источники сообщили о планах Германии на "Северный поток - 2"

СМИ узнали о плане Берлина в случае проблем с Москвой из-за Nord Stream 2. Германия отказалась перекрывать трубу, остановившись на "более сложной схеме".

Германия не станет перекрывать газопровод "Северный поток - 2", если Россия использует его как "политическое оружие". Вместо этого Берлин планирует действовать через Евросоюз, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идёт о сделке Германии и США по "Северному потоку - 2". Согласно одному из пунктов договорённостей, немецкая сторона должна отреагировать, если газопровод начнут использовать как "геополитическое оружие". Однако формулировки очень расплывчатые, что создаёт возможности для манипуляций.

По данным источников, Берлин, независимо от мнения американцев, точно не намерен перекрывать газопровод. Утверждается, что вместо этого Германия намерена задействовать более сложную схему ответа на возможные действия России.

Берлин сосредоточится на более широких санкциях на уровне Евросоюза,

- пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство добавляет, что такая позиция Германии может усилить позиции врагов Байдена в Конгрессе США. Американского президента уже называют проигравшим в споре о русском газопроводе. На минувшей неделе от него потребовали ввести дополнительные санкции против "Северного потока - 2".