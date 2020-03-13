"Незаметно всплыть у границ США": Американцы перестали отслеживать российские подлодки

Портал Avia.pro рассказал о заявлении Минобороны США, в котором говорится об отсутствии отслеживания ряда российских подводных лодок. Спутники не могут обнаружить субмарины проекта 955А ("Борей-А"), даже если знают, откуда они вышли в океан. Из-за этого в армии Соединённых Штатов было принято решение использовать для поиска старые методы – при помощи авиации. Но и они дали почти нулевой результат.

В материале сказано, что утрата возможности следить за подлодками во многом зависит от придуманных российскими инженерами технических моментов. Например, от вспомогательных двигателей, которые на малой скорости сводят к минимуму производимый подводной лодкой шум.

"Специалисты отмечают, что, учитывая текущие обстоятельства, российские атомные подводные лодки запросто могут всплыть у самых границ США и столь же незаметно уйти обратно на свою базу", – пишет издание.