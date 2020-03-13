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"Незаметно всплыть у границ США": Американцы перестали отслеживать российские подлодки

13 марта 2020, 19:35  •  162 • В мире
В Минобороны США вынуждены были признать, что перестали отслеживать некоторые российские подводные лодки. Причина в отсутствии технических возможностей. Вашингтон опасается, что субмарины проекта 955А вполне могут "незаметно всплыть у границ США".
Портал Avia.pro рассказал о заявлении Минобороны США, в котором говорится об отсутствии отслеживания ряда российских подводных лодок. Спутники не могут обнаружить субмарины проекта 955А ("Борей-А"), даже если знают, откуда они вышли в океан. Из-за этого в армии Соединённых Штатов было принято решение использовать для поиска старые методы – при помощи авиации. Но и они дали почти нулевой результат.
В материале сказано, что утрата возможности следить за подлодками во многом зависит от придуманных российскими инженерами технических моментов. Например, от вспомогательных двигателей, которые на малой скорости сводят к минимуму производимый подводной лодкой шум.
"Специалисты отмечают, что, учитывая текущие обстоятельства, российские атомные подводные лодки запросто могут всплыть у самых границ США и столь же незаметно уйти обратно на свою базу", – пишет издание.

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