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"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кремля
06 ноября 2021, 19:05 • 357 • Политика
CNN сообщает, что директор ЦРУ посетил Москву для переговоров по Украине. Военкор Коц рассказал о фразе Путина про БПЛА, которая не попала даже в расшифровку Кремля. "Об этом украинские источники CNN почему-то не говорят. А CNN и не спрашивает", - отметил журналист.
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в столицу России, чтобы "предупредить Кремль о том, что Штаты пристально следят за ростом воинского контингента на границе с Украиной", сообщает американский канал CNN со ссылкой на источники в Киеве. Информацию прокомментировал военкор Александр Коц.
Он отметил, что это уже какой-то новый жанр - комментировать закрытые встречи в Москве через анонимные источники в Киеве. При этом причинно-следственные связи у этих самых источников сильно хромают, раз они заявляют, что "накопление сил в сочетании с энергетическим шантажом предполагает более агрессивную позицию России".
- указал Александр Коц в своём Telegram-канале Kostnews.
Он добавил, что происходящее на Украине, разумеется, вызывает ответную реакцию Кремля, причём на самом высоком уровне. Речь идёт о недавних заявлениях президента России Владимира Путина.
- подчеркнул военкор.
Он обратил внимание на фразу на совещании, посвящённом беспилотникам. Глава государства заявил, что необходимо проанализировать ситуацию, которая наблюдается с беспилотниками рядом с границами России.
- подытожил Александр Коц.
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