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"Незамерзайки у них нет?": Политолог дал ценный совет экипажу замёрзшего во льдах эсминца США

27 мая 2020, 15:55  •  119 • Политика
Пытающиеся освоить Арктику американские военные моряки в очередной раз потерпели фиаско, когда корабль ВМС США "Дональд Кук" встал во время учений в Баренцевом море. Российский политолог дал ценный совет экипажу замёрзшего во льдах эсминца США: "Незамерзайки у них нет?".
Отработка американцами очередного сценария войны с Россией вновь не удалась. Не приспособленное к столь низким температурам оборудование "Дональда Кука" отказало из-за обледенения, вооружение вышло из строя.
Российский политолог Виталий Третьяков посоветовал американским военным воспользоваться богатым опытом российских водителей и запастись "незамерзайкой".
Незамерзайки у них нет? Купили бы у наших - на всех дорогах зимой стоят, - в шутку отметил он.
Скриншот: Twitter/@lady_Katz
Напомним, что это уже не первый случай, когда ВМС США сталкиваются с "неожиданными" трудностями в попытках милитаризировать Арктику. В 2017 году американские моряки замёрзли во время учений НАТО возле российско-норвежской границы. От холода одежда военных лопнула по швам, и морпехам пришлось кутаться в парашютную ткань.
В 2018 году американская подводная лодка Hartford, отрабатывая удары по России, застряла во льдах Арктики. Ломать лёд экипажу пришлось вручную - с помощью лома.

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