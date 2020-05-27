"Незамерзайки у них нет?": Политолог дал ценный совет экипажу замёрзшего во льдах эсминца США

Отработка американцами очередного сценария войны с Россией вновь не удалась. Не приспособленное к столь низким температурам оборудование "Дональда Кука" отказало из-за обледенения, вооружение вышло из строя.

Российский политолог Виталий Третьяков посоветовал американским военным воспользоваться богатым опытом российских водителей и запастись "незамерзайкой".

Незамерзайки у них нет? Купили бы у наших - на всех дорогах зимой стоят, - в шутку отметил он.

Скриншот: Twitter/@lady_Katz

Напомним, что это уже не первый случай, когда ВМС США сталкиваются с "неожиданными" трудностями в попытках милитаризировать Арктику. В 2017 году американские моряки замёрзли во время учений НАТО возле российско-норвежской границы. От холода одежда военных лопнула по швам, и морпехам пришлось кутаться в парашютную ткань.

В 2018 году американская подводная лодка Hartford, отрабатывая удары по России, застряла во льдах Арктики. Ломать лёд экипажу пришлось вручную - с помощью лома.