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"Незамедлительное решение": Из Китая эвакуируют российских туристов
26 января 2020, 15:24 • 209 • В мире
Туроператор "Русь-тур" принял "незамедлительное решение" эвакуировать российских туристов из Китая в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в стране.
Российский туроператор "Русь-тур" решил досрочно вывезти своих клиентов из Китая в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
"Руководством туроператора "Русь-тур" принято незамедлительное решение о вынужденной эвакуации туристов", - говорится в сообщении.
Кроме того, следуя рекомендации Ростуризма, в компании приостановили продажу туров в КНР. Там подчеркнули, что в случае улучшения ситуации продажи будут возобновлены, передаёт телеканал "360".
По данным российского минздрава, на вечер субботы в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) подтверждённых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV, из которых 42 (2,9 %) закончились летальным исходом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.
ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.
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