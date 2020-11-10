"Незамедлительно признал вину": В МИД России оценили заявление Азербайджана о Ми-24

На странице МИД РФ в Facebook появилась официальная оценка заявления Азербайджана о сбитом его военными российском военном вертолёте.

"Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Баку пообещали оперативно расследовать "трагический инцидент" и наказать виновных.

Скриншот: Facebook/@MIDRussia

Ранее стало известно, что на территории Армении сбит российский вертолёт Ми-24. Азербайджан признался, что это было сделано его военными. В Минобороны этой страны объяснили, что это не было целенаправленной атакой. Имела место трагическая ошибка, так как Ми-24 летел близко к армяно-азербайджанской госгранице в тёмное время суток. Ранее вертолётов ВКС РФ в этом регионе не было. Азербайджанские военные открыли огонь, так как приняли воздушное судно за армянское.