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"Незамедлительно признал вину": В МИД России оценили заявление Азербайджана о Ми-24
10 ноября 2020, 05:05 • 219 • Политика
Министерство иностранных дел России оценило заявление Азербайджана о сбитом военном вертолёте Ми-24. Случившееся названо трагическим инцидентом. "Незамедлительно признал вину", - говорится в реакции ведомства на действия Баку.
На странице МИД РФ в Facebook появилась официальная оценка заявления Азербайджана о сбитом его военными российском военном вертолёте.
"Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в Баку пообещали оперативно расследовать "трагический инцидент" и наказать виновных.
Скриншот: Facebook/@MIDRussia
Ранее стало известно, что на территории Армении сбит российский вертолёт Ми-24. Азербайджан признался, что это было сделано его военными. В Минобороны этой страны объяснили, что это не было целенаправленной атакой. Имела место трагическая ошибка, так как Ми-24 летел близко к армяно-азербайджанской госгранице в тёмное время суток. Ранее вертолётов ВКС РФ в этом регионе не было. Азербайджанские военные открыли огонь, так как приняли воздушное судно за армянское.
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