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"Незаконный мост" и "незаконный Крым": Украина возбудила дела против русских артистов

22 марта 2021, 19:35  •  186 • Политика
Украинская прокуратура объявила о начале уголовного производства по факту посещения артистами из России Крыма. По мнению киевских властей, артисты "незаконно" въехали в Крым, чтобы принять участие в концерте, приуроченном к открытию "незаконно построенного" Крымского моста, соединившего материк и полуостров. Так называемая прокуратура Крыма и Севастополя, которая структурно входит в украинскую прокуратуру, объявила об этом в своём Telegram-канале.
"Начато уголовное производство по факту незаконного въезда и выезда на оккупированный полуостров 23 артистов из России, которые направились в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив. Уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка", - сообщили в прокуратуре.
Имена артистов Киев не называет. Судя по некоторым сведениям, уголовные дела будут открыты отдельно по каждому участнику концерта. Итого будет как минимум 23 уголовных дела. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Торжественное открытие движения через Крымский мост состоялось 15 мая 2018 года. Позже в эксплуатацию запустили и железнодорожную часть переправы. В торжественном концерте, организованном по этому случаю, принимали участие Лариса Долина, Дима Билан, Валерия, Пелагея, Зара, Олег Газманов, Григорий Лепс, а также ряд других артистов.
Крым вернулся в Россию в марте 2014 года. Это произошло после националистического государственного переворота в Киеве. В результате к власти в стране пришли украинские радикалы, свергнутый президент Виктор Янукович бежал в Россию, а жители Крыма на референдуме подтвердили своё стремление быть частью Большой России. Их желание было услышано и поддержано. Крым в итоге вернулся "в родную гавань", как заметил по этому поводу президент России Владимир Путин.

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