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"Незачем ждать от тебя умного слова - ум у тебя тараканий": Гаспарян о позиции США и ЕС по борьбе с "российской агрессией"

04 декабря 2018, 12:54  •  121 • Политика
Армен Гаспарян оценил последние заявления представителей стран Евросоюза и США о борьбе с так называемой российской агрессией. "Незачем ждать от тебя умного слова - ум у тебя тараканий", - говорит публицист.
Евросоюз и США готовы общими силами бороться с "российской агрессией на Украине", заявила накануне глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. А Служба безопасности и информации (BIS) Чехии обвинила российские спецслужбы в кибератаке на Министерство иностранных дел страны в 2016 году, говорится в ежегодном отчете ведомства.
О последних новостях типичной геополитики стран Запада на личной странице в социальной сети Twitter говорит публицист Армен Гаспарян.
"Строго по Стивенсону: "незачем ждать от тебя умного слова - ум у тебя тараканий"", - отмечает он.
ЕС и США будут вместе бороться с российской агрессией на Украине. Чехия обвинила ФСБ и ГРУ в причастности к кибератакам на МИД страны

Строго по Стивенсону: "незачем ждать от тебя умного слова - ум у тебя тараканий"
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 4 декабря 2018 г.

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