"Незачем ждать от тебя умного слова - ум у тебя тараканий": Гаспарян о позиции США и ЕС по борьбе с "российской агрессией"

Армен Гаспарян оценил последние заявления представителей стран Евросоюза и США о борьбе с так называемой российской агрессией. "Незачем ждать от тебя умного слова - ум у тебя тараканий", - говорит публицист.

Евросоюз и США готовы общими силами бороться с "российской агрессией на Украине", заявила накануне глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. А Служба безопасности и информации (BIS) Чехии обвинила российские спецслужбы в кибератаке на Министерство иностранных дел страны в 2016 году, говорится в ежегодном отчете ведомства.

О последних новостях типичной геополитики стран Запада на личной странице в социальной сети Twitter говорит публицист Армен Гаспарян.

"Строго по Стивенсону: "незачем ждать от тебя умного слова - ум у тебя тараканий"", - отмечает он.