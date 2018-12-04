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"Незачем ждать от тебя умного слова - ум у тебя тараканий": Гаспарян о позиции США и ЕС по борьбе с "российской агрессией"
04 декабря 2018, 12:54 • 121 • Политика
Армен Гаспарян оценил последние заявления представителей стран Евросоюза и США о борьбе с так называемой российской агрессией. "Незачем ждать от тебя умного слова - ум у тебя тараканий", - говорит публицист.
Евросоюз и США готовы общими силами бороться с "российской агрессией на Украине", заявила накануне глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. А Служба безопасности и информации (BIS) Чехии обвинила российские спецслужбы в кибератаке на Министерство иностранных дел страны в 2016 году, говорится в ежегодном отчете ведомства.
О последних новостях типичной геополитики стран Запада на личной странице в социальной сети Twitter говорит публицист Армен Гаспарян.
"Строго по Стивенсону: "незачем ждать от тебя умного слова - ум у тебя тараканий"", - отмечает он.
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