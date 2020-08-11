"Незачем охранять Европу от русских": Американский профессор предложил отправить США на задворки

"Было бы ошибкой продвигать американские войска вперёд, а не обратно в Америку", - высказал свою точку зрения в статье для The National Interest политолог, почётный профессор Массачусетского технологического института Харви М. Сапольский.

Так эксперт прокомментировал желание Латвии оплатить пребывание части американских войск, которые президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Германии после спора об инвестициях Берлина в НАТО.

Политолог отправил США фактически на задворки, считая, что "Америка должна быть позади, а не впереди своих союзников", отметив, что подобная стратегия для Соединённых Штатов "хорошо сработала во время Первой и Второй мировых войн".

"Нехорошо быть зажатым между союзниками и запугивающей Россией, служа путеводной нитью, которая может втянуть Соединённые Штаты в любую войну", - пояснил своё мнение Сапольский.

Он отметил, что стратегия США как защитника европейцев сработала во время Холодной войны, когда "разорённые Второй мировой войной европейцы были слишком слабы, чтобы дать отпор Советскому Союзу" без американских военных.

Но сегодня, отметил американский политолог, "Европа под видом Европейского союза, в которую входят страны Балтии и многие бывшие союзники Советского Союза по Варшавскому договору, имеет в десять раз больше ВВП и в три с половиной раза превышает население России, наследницы ядерного оружия Советского Союза". Эксперт поясняет, что поодиночке Латвия и другие прибалтийские страны не могут сдерживать русских, "но все вместе Европейский союз легко может".

"Удержать линию против России сейчас было бы гораздо более выполнимой задачей для европейцев, - уверен Сапольский. - Соединённым Штатам незачем охранять Европу от русских".

И предложил Америке "наблюдать за происходящим на расстоянии".