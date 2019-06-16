"Незабронзовевший" в фонтане Зеленский и сдержанность Москвы: Есть ли повод для оптимизма

Президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении Украины и её нового президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Новый президент Украины

В апреле этого года актер и комик Владимир Зеленский одержал сокрушительную победу на выборах над олигархом Петром Порошенко и стал новым президентом Украины. Но за прошедшие с того момента месяцы он пока не успел создать о себе какого-то устойчивого представления. С одной стороны, он заявляет о стремлении завершить войну в Донбассе и вернуть всех людей домой. Но с другой - делает реверансы в сторону националистов и радикалов, выступающих за снос памятников и продолжения кровопролития в Донбассе.

Что успел сделать Зеленский

После инаугурации на пост президента Украины Зеленский первым делом отправился в Донбасс. Там он посетил позиции Вооруженных сил Украины, откуда регулярно совершаются обстрелы Донецка и Луганска. С жителями охваченного войной региона новый украинский лидер встречаться не стал.

Также Зеленский самоустранился от ситуации в Харькове, где украинские радикалы и националисты скинули с постамента бюст маршала Жукова. Украинский президент отделался по этому поводу "беззубым заявлением", которое озвучила его пресс-секретарь. Многие расценили это как слабость и заискивание перед националистами.

Назначение экс-президента Украины Леонида Кучмы обратно пост главного переговорщика по Донбассу в Минске также не прибавило Владимиру Зеленскому политических очков. За 5 лет работы Кучмы в контактной группе ситуация с войной в Донбассе не сдвинулась ни на йоту.

С другой стороны, новый президент Украины дал новый толчок переговорам об обмене пленными между ВСУ и ополченцами в формате "всех на всех". А после поездки в Брюссель и переговоров с генсеком НАТО Зеленский объявил о своей приверженности Минским соглашениям и готовности к переговорам. Также украинский лидер пообещал инвестировать деньги в Донбасс.

Чудачества президента Украины

Будучи в прошлом актером и комиком, Зеленский успел отметиться рядом эксцентричных поступков. В частности, он призвал чиновников Украины почаще есть шаверму, чтобы "не бронзоветь" и быть ближе к народу. А во время визита в Мариуполь Зеленский вместе с охраной пробежался через работающий фонтан. Соответствующее видео было опубликовано в интернете.

Позиция России

В Москве нового президента Украины воспринимают со сдержанным оптимизмом. Глава России Владимир Путин занял выжидательную позицию. Как отметил Дмитрий Песков, у главы государства пока не сложилось четкого представления о подходах нового президента к российско-украинским отношениям.

"До сих пор понимания нет, как будет к этому (отношениям с Россией и Минским соглашениям) Зеленский относиться", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Тем не менее есть ожидания сдержанного оптимизма, однако понимания, что будет дальше происходить в Киеве, сейчас не существует, уточнил пресс-секретарь.