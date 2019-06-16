|
"Незабронзовевший" в фонтане Зеленский и сдержанность Москвы: Есть ли повод для оптимизма
16 июня 2019, 19:24 • 37 • Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины. Президент России пока занял выжидательную позицию в отношении Владимира Зеленского. Последний пока не успел создать о себе четкого представления.
Президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении Украины и её нового президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Новый президент Украины
В апреле этого года актер и комик Владимир Зеленский одержал сокрушительную победу на выборах над олигархом Петром Порошенко и стал новым президентом Украины. Но за прошедшие с того момента месяцы он пока не успел создать о себе какого-то устойчивого представления. С одной стороны, он заявляет о стремлении завершить войну в Донбассе и вернуть всех людей домой. Но с другой - делает реверансы в сторону националистов и радикалов, выступающих за снос памятников и продолжения кровопролития в Донбассе.
Что успел сделать Зеленский
После инаугурации на пост президента Украины Зеленский первым делом отправился в Донбасс. Там он посетил позиции Вооруженных сил Украины, откуда регулярно совершаются обстрелы Донецка и Луганска. С жителями охваченного войной региона новый украинский лидер встречаться не стал.
Также Зеленский самоустранился от ситуации в Харькове, где украинские радикалы и националисты скинули с постамента бюст маршала Жукова. Украинский президент отделался по этому поводу "беззубым заявлением", которое озвучила его пресс-секретарь. Многие расценили это как слабость и заискивание перед националистами.
Назначение экс-президента Украины Леонида Кучмы обратно пост главного переговорщика по Донбассу в Минске также не прибавило Владимиру Зеленскому политических очков. За 5 лет работы Кучмы в контактной группе ситуация с войной в Донбассе не сдвинулась ни на йоту.
С другой стороны, новый президент Украины дал новый толчок переговорам об обмене пленными между ВСУ и ополченцами в формате "всех на всех". А после поездки в Брюссель и переговоров с генсеком НАТО Зеленский объявил о своей приверженности Минским соглашениям и готовности к переговорам. Также украинский лидер пообещал инвестировать деньги в Донбасс.
Чудачества президента Украины
Будучи в прошлом актером и комиком, Зеленский успел отметиться рядом эксцентричных поступков. В частности, он призвал чиновников Украины почаще есть шаверму, чтобы "не бронзоветь" и быть ближе к народу. А во время визита в Мариуполь Зеленский вместе с охраной пробежался через работающий фонтан. Соответствующее видео было опубликовано в интернете.
Позиция России
В Москве нового президента Украины воспринимают со сдержанным оптимизмом. Глава России Владимир Путин занял выжидательную позицию. Как отметил Дмитрий Песков, у главы государства пока не сложилось четкого представления о подходах нового президента к российско-украинским отношениям.
Тем не менее есть ожидания сдержанного оптимизма, однако понимания, что будет дальше происходить в Киеве, сейчас не существует, уточнил пресс-секретарь.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июня 2019, 15:39
|
13 июня 2019, 22:54
|
14 июня 2019, 05:39
|
15 июня 2019, 07:39
|
10 июня 2019, 04:09
|
13 июня 2019, 13:24
|
13 июня 2019, 00:24