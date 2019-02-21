|
"Неясно, откуда деньги": Британская журналистка упустила главный тезис послания Путина
21 февраля 2019, 09:24 • 323 • Политика
Британская журналистка Сара Рейнсфорд упустила один из главных тезисов послания Владимира Путина Федеральному Собранию и в результате не поняла, откуда у России деньги на то, чтобы улучшить жизнь людей. Её недоумение вызвало иронию у пользователей Твиттера.
Журналистка Сара Рейнсфорд из британского отделения BBC, судя по всему, слушала послание Владимира Путина Федеральному Собранию недостаточно внимательно. И упустила главный тезис выступления.
В результате она услышала, что российский президент предложил значительно улучшить жизнь населения, повысить рождаемость, сделать более доступным здравоохранение, но так и не поняла, откуда Кремль возьмет деньги.
Недоумение британской журналистки в Твиттере разрешил пользователь с ником PatriotSerbian. Он предложил Рейнсфорд изучить сообщения СМИ о том, что экономика России растет самыми быстрыми темпами за шесть лет, а затем попытаться объяснить, "почему Россия не может себе этого позволить".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
323
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 февраля 2019, 00:54
|
19 февраля 2019, 08:39
|
20 февраля 2019, 13:54
|
17 февраля 2019, 17:39
|
18 февраля 2019, 00:09
|
20 февраля 2019, 07:24
|
18 февраля 2019, 00:09