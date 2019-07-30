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"Невозмутимая агрессия Москвы": В конгрессе требуют ввести второй "химический пакет" санкций против России
30 июля 2019, 06:39 • 72 • В мире
Члены комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса обратились к Дональду Трампу с письмом, в котором требуют ввести в действие второй пакет так называемых "химических санкций" против России в связи с "отравлением в Солсбери. "Необходимо отреагировать на невозмутимую агрессию Москвы", - пишут в своем обращение конгрессмены.
Открытое письмо в адрес Трампа написали демократ Элиот Лэнс Энгель и член республиканской партии Майкл МакКол. Текст документа уже опубликован на сайте комитета, который они представляют.
Напомнив, что "из-за вопиющего использования химического оружия в Европе" со стороны Москвы пострадали Скрипаль и его дочь, а также "погиб безвинный гражданин Британии", конгрессмены потребовали "немедленно" ввести второй пакет санкций против России.
Напомним, первая часть санкций по "делу Скрипаля" вступила в силу 27 августа прошлого года. Тогда в американском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что вторая часть вступит в силу спустя 90 дней, если Москва не выполнит ряд требований.
Вторая часть санкционного пакета подразумевает сворачивание и даже полное приостановление дипломатических отношений с Россией, полный запрет на экспорт в Россию американских товаров (за исключением продовольствия), прекращение импорта из России всех товаров, включая нефть и нефтепродукты, и отзыв разрешений на посадку в США для российских авиакомпаний, в которых есть доля государства.
Российский МИД неоднократно поднимал вопрос о существовании хоть каких-нибудь доказательств российского участия в отравлении в Солсбери, но ответов не последовало ни из Вашингтона, ни из Лондона, на расследование которого опираются в США. При этом американская сторона уверяла, что не хочет прибегать к санкциям. Одним из условий отказа от введения второй части пакета санкций являлось проведение американских и международных инспекций на российских объектах.
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