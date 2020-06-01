Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лон...
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
Главная / Политика

"Невозможно засечь и сбить": На защиту России встанет гиперзвуковое оружие

01 июня 2020, 17:55  •  27 • Политика
На защиту России встанет новейшее, мощное гиперзвуковое оружие. Его "невозможно засечь и сбить", рассказывает военный эксперт Виктор Литовкин, и это не все плюсы новейшего вооружения.
Северный флот оснастят гиперзвуковым оружием, что предотвратит возможную агрессию со стороны потенциальных врагов. По словам Литовкина, гиперзвуковое оружие, а именно - комплекс "Циркон" усилит боевой потенциал Северного флота.
"Преимущество гиперзвукового оружия в том, что его скорость в шесть-семь раз превышает скорость звука и его невозможно засечь и сбить", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik, объяснив, что "тот объект или та боевая техника, которые попадают под удар гиперзвукового оружия, будут стопроцентно уничтожены".
Эксперт отметил, что вероятный враг России поостережётся проявить агрессию против нашей страны. Он также обратил внимание на то, что гиперзвукового оружия пока ещё ни у кого нет.
"Россия - первая страна, которая поставила на вооружение такие комплексы, как "Кинжал" - это ракета воздушного базирования на истребителях дальнего радиуса действия, "Авангард", которыми оснащены наши стратегические ракетные комплексы, и "Циркон", которым будут оснащены наши корабли", - добавил он.
Ранее военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отреагировал на испытания гиперзвукового оружия на Гавайских островах. Он отметил, что США в данной сфере на протяжении уже 30 лет никак не могут догнать Россию, причём "гиперзвуковое" отставание сохранится в ближайшие 5-10 лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
01 июня 2020, 09:55
"Останутся забор и рельсы": Крупнейший украинский судостроительный завод разбирают на металл
01 июня 2020, 11:55
"Спалили окончательно": Список русских наёмников в Триполи оказался нерусским
01 июня 2020, 11:55
"Не надо орать...": Поклонская осадила крикуна, пожелавшего смерти жителям Крыма
01 июня 2020, 09:55
Методичку согласовали: "Команда Навального" нашла объяснение бунтам в США. Но лишь на пятый день
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
27 мая 2020, 23:20
Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
31 мая 2020, 08:55
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
31 мая 2020, 17:55
Корнилов назвал причину, почему Украина продолжит терять новые регионы
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.