"Невозможно засечь и сбить": На защиту России встанет гиперзвуковое оружие

Северный флот оснастят гиперзвуковым оружием, что предотвратит возможную агрессию со стороны потенциальных врагов. По словам Литовкина, гиперзвуковое оружие, а именно - комплекс "Циркон" усилит боевой потенциал Северного флота.

"Преимущество гиперзвукового оружия в том, что его скорость в шесть-семь раз превышает скорость звука и его невозможно засечь и сбить", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik, объяснив, что "тот объект или та боевая техника, которые попадают под удар гиперзвукового оружия, будут стопроцентно уничтожены".

Эксперт отметил, что вероятный враг России поостережётся проявить агрессию против нашей страны. Он также обратил внимание на то, что гиперзвукового оружия пока ещё ни у кого нет.

"Россия - первая страна, которая поставила на вооружение такие комплексы, как "Кинжал" - это ракета воздушного базирования на истребителях дальнего радиуса действия, "Авангард", которыми оснащены наши стратегические ракетные комплексы, и "Циркон", которым будут оснащены наши корабли", - добавил он.

Ранее военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец отреагировал на испытания гиперзвукового оружия на Гавайских островах. Он отметил, что США в данной сфере на протяжении уже 30 лет никак не могут догнать Россию, причём "гиперзвуковое" отставание сохранится в ближайшие 5-10 лет.