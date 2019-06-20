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"Невозможно воспринимать всерьёз": Заявление Порошенко о Крыме вызвало улыбку у члена Совфеда

20 июня 2019, 04:39  •  58 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко допустил отказ Украины от Крыма, но предостерёг своего преемника от "опасных решений". В Совете Федерации с иронией прокомментировали заявление бывшего лидера Незалежной, отметив, что он теперь может говорить "всё что угодно".
Пётр Порошенко допустил полный отказ Украины от идеи вернуть Крым, но при этом назвал такое решение опасным. Причём прежде всего для людей, а судьба политиков, по словам экс-лидера Незалежной, его теперь мало волнует.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание Порошенко в беседе с РИА "ФАН", отметив, что теперь экс-политик может позволить себе любые, даже самые одиозные заявления.
"Порошенко уже не президент, он может говорить что угодно", - сказал член Совета Федерации, отметив, что заявления Порошенко невозможно воспринимать всерьёз. При этом Джабаров напомнил, что глава России Владимир Путин не раз заявлял, что Крым стал частью России навсегда.
Сенатор добавил, что Порошенко ни одним своим высказыванием не сможет повлиять на дальнейшую судьбу полуострова.
"Крым останется российским вне зависимости от того, пожелает ли обратного Порошенко или не пожелает", - не без иронии заметил сенатор.

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