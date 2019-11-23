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"Невозможно реализовать в силу отсутствия логики": В России оценили план Киева по возвращению Крыма

23 ноября 2019, 17:09  •  64 • Политика
Киев объявил о начале разработки стратегии "возвращения Крыма". Планы президента Украины оценили в Госдуме и Совфеде. "Невозможно реализовать в силу бессмысленности и отсутствия логики", - заявили в парламенте.
Команда президента Украины Владимира Зеленского приступила к разработке стратегии по возвращению под контроль полуострова Крым, который в 2014 году покинул состав страны и воссоединился с Россией. Подробности рассказал виртуальный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
По его словам, Зеленский поставил перед разработчиками стратегии две задачи. Первая - работать над вопросами о дискриминации жителей Крыма. Вторая - подготовить наработки "концепции переходного правосудия" для Крыма и Донбасса. Также планируется создание площадки для переговоров по возвращению Крыма по аналогии с Минском и "нормандским форматом".
"Счастливые крымчане - это картинка российской пропаганды", - заявил Антон Кориневич в интервью украинскому изданию "Левый берег".
В Госдуме России назвали план Украины бессмысленным. Депутат Андрей Козенко напомнил, что заявления о "дипломатичном" подходе к возвращению Крыма прозвучали в годовщину энергоблокады полуострова, что как минимум неуместно.
"Единственное, на что сегодня способен Киев, - это разрабатывать стратегии и планы, которые невозможно реализовать в силу бессмысленности и отсутствия логики", - сказал парламентарий "Известиям".
В Совете Федерации также дали свою оценку "новой стратегии" Киева. По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, это не более чем изображение какой-то деятельности, которую вынуждены демонстрировать в "виртуальном" представительстве украинского лидера в Крыму.
"Они (власти Украины) должны быть заинтересованы прежде всего в восстановлении отношений Украины с Россией. Тема Крыма вообще должна быть снята с повестки дня", - подчеркнул российский сенатор в интервью RT.

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