"Невозможно реализовать в силу отсутствия логики": В России оценили план Киева по возвращению Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского приступила к разработке стратегии по возвращению под контроль полуострова Крым, который в 2014 году покинул состав страны и воссоединился с Россией. Подробности рассказал виртуальный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, Зеленский поставил перед разработчиками стратегии две задачи. Первая - работать над вопросами о дискриминации жителей Крыма. Вторая - подготовить наработки "концепции переходного правосудия" для Крыма и Донбасса. Также планируется создание площадки для переговоров по возвращению Крыма по аналогии с Минском и "нормандским форматом".

"Счастливые крымчане - это картинка российской пропаганды", - заявил Антон Кориневич в интервью украинскому изданию "Левый берег".

В Госдуме России назвали план Украины бессмысленным. Депутат Андрей Козенко напомнил, что заявления о "дипломатичном" подходе к возвращению Крыма прозвучали в годовщину энергоблокады полуострова, что как минимум неуместно.

"Единственное, на что сегодня способен Киев, - это разрабатывать стратегии и планы, которые невозможно реализовать в силу бессмысленности и отсутствия логики", - сказал парламентарий "Известиям".

В Совете Федерации также дали свою оценку "новой стратегии" Киева. По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, это не более чем изображение какой-то деятельности, которую вынуждены демонстрировать в "виртуальном" представительстве украинского лидера в Крыму.