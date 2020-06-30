Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Конец российского посольства
Главная / В мире

"Невозможно остановиться": Фанат русской кухни из Китая назвал самые знаковые блюда

30 июня 2020, 19:00  •  67 • В мире
Фанат русской кухни из Китая назвал самые знаковые для него блюда. Среди них холодец, копчёная колбаса, икра и ряд других. Блогер подчеркнул, что еда в России чаще всего имеет очень яркий вкус. "Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно", - подытожил пользователь.
Пользователь китайского портала Sohu рассказал своим соотечественникам о том, что представляет собой русская кухня, выделив, в частности, несколько самых популярных блюд.
Он подчеркнул, что еда в России чаще всего имеет очень яркий вкус. Кроме того, кухня отличается разнообразием и всевозможными закусками. Среди самых любимых блогер назвал икру, солёную рыбу и маринованные огурцы.
Ещё он заметил, что русские добавляют в пищу много масла, и пояснил, что в ряде регионов РФ очень холодный климат и потому местным нужно потреблять больше килокалорий для лучшего согревания.
Интернет-пользователь также перечислил наиболее знаковые, по его мнению, блюда русской кухни: копчёная колбаса, холодец, московский борщ, икра, говяжий гуляш, чёрный и белый хлеб, пельмени... Ряд из них напоминают по вкусу блюда, популярные на севере КНР, считает он.
"Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно", - подытожил блогер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 22:00
"Мы подумать не могли": Учёные заявили о пугающих сюрпризах коронавируса
30 июня 2020, 02:00
Дерзкие и выпивают? Китайский журналист оскорбил русских женщин
29 июня 2020, 16:00
Сточные воды Барселоны пролили свет: Коронавирус завезли в Европу ещё год назад?
30 июня 2020, 07:00
Загадочная "летающая пирамида" попала в объектив: Фото НЛО признали самым удачным за 40 лет
29 июня 2020, 18:00
Радиация у северных рубежей России? На Западе заявили о "взрыве" на российской АЭС
29 июня 2020, 20:00
"Гоу в державу": На страницы книги об украинской конституции затесались шумеры
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
24 июня 2020, 01:00
Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."
24 июня 2020, 11:00
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.