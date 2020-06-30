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"Невозможно остановиться": Фанат русской кухни из Китая назвал самые знаковые блюда
30 июня 2020, 19:00 • 67 • В мире
Фанат русской кухни из Китая назвал самые знаковые для него блюда. Среди них холодец, копчёная колбаса, икра и ряд других. Блогер подчеркнул, что еда в России чаще всего имеет очень яркий вкус. "Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно", - подытожил пользователь.
Пользователь китайского портала Sohu рассказал своим соотечественникам о том, что представляет собой русская кухня, выделив, в частности, несколько самых популярных блюд.
Он подчеркнул, что еда в России чаще всего имеет очень яркий вкус. Кроме того, кухня отличается разнообразием и всевозможными закусками. Среди самых любимых блогер назвал икру, солёную рыбу и маринованные огурцы.
Ещё он заметил, что русские добавляют в пищу много масла, и пояснил, что в ряде регионов РФ очень холодный климат и потому местным нужно потреблять больше килокалорий для лучшего согревания.
Интернет-пользователь также перечислил наиболее знаковые, по его мнению, блюда русской кухни: копчёная колбаса, холодец, московский борщ, икра, говяжий гуляш, чёрный и белый хлеб, пельмени... Ряд из них напоминают по вкусу блюда, популярные на севере КНР, считает он.
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