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"Невозможно не видеть": Генерал полиции убеждён, из-за мигрантов мы можем потерять Россию

03 августа 2021, 14:05  •  138 • Политика
Русские правоохранители, мягко говоря, не в восторге от миграционной ситуации в России. Генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич уверен: если не заняться вопросом мигрантов прямо сейчас, можно потерять страну.
Заявление высокого полицейского чина о мигрантах из Средней Азии не является сенсацией. Абсолютное большинство граждан России мыслят примерно так же. Но то, что критика миграционной политики нашей страны прозвучала из уст генерал-майора полиции Владимира Михалевича, более чем серьёзный "звонок". Да, на сегодняшний день генерал Михалевич пребывает в отставке, а потому свободнее в высказываниях, чем его коллеги "при исполнении". Но компетентность этого человека не вызывает сомнений, а потому его заявление по-настоящему шокирует:
Они делят нашу страну. Уже не с нами делят, а уже между собой. Критическая масса уже набрана. И все это понимают, этого невозможно не видеть. Они даже дома так себя не ведут, как у нас, позволяя себе делать всё, что хотят. Здесь по-хорошему нельзя. Здесь нельзя увещеваниями.
При этом генерал Михалевич убеждён, что России не нужно выдумывать новые законы для упорядочения положения с мигрантами. Вполне достаточно имеющегося миграционного законодательства:
Что вы здесь делаете? Собрали, проверили. Вы должны были трудиться, вы трудовые мигранты, у вас есть разрешение на работу? Да, есть. Подняли все разрешения на работу. Они минимум 50 процентов, я думаю, даже больше, фиктивные. Разобрались, кто. Если начать работать, то мы наведём порядок.
Эксперты Царьграда полностью поддерживают позицию генерала: неконтролируемая миграция из инокультурных регионов представляет серьёзную опасность для национальной, и в том числе демографической безопасности. Как утверждает руководитель идеологического отдела Первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков:
Если бы гости из Средней Азии осознавали себя гостями и относились к гражданам России с тем уважением, с которым они относятся к старшим у себя на родине, проблем бы не было. Но неконтролируемый приток мигрантов из бывших советских республик Средней Азии уже начал изменять демографическую ситуацию не только в столице, но даже в великорусской глубинке. В настоящий момент это повышает уровень социального напряжения и этнической преступности, а учитывая рождаемость в семьях мигрантов и подлинно катастрофическую ситуацию в данном отношении в русских семьях, то прогноз на ближайшие десятилетия - самый неблагоприятный.
Тюренков напомнил, что постепенно из детородного возраста уходит достаточно большое поколение русских людей, родившихся в относительно сытые 1980-е годы. "А потому в ближайшие годы нас ждёт серьёзный демографический провал, который будут пытаться заполнить пресловутыми среднеазиатскими гастарбайтерами. И это может закончиться катастрофически", - подчеркнул глава идеологического отдела "Первого русского".
При этом, по мнению эксперта, ситуацию ещё можно переломить, если, во-первых, серьёзно заняться вопросом привлечения в Россию русских из стран ближнего зарубежья, и, конечно, всемерно поддерживая молодые и многодетные семьи. "Сколь эмоциональными ни казались слова генерала Михалевича, он прав в самом главном и самом страшном: в обозримом будущем мы можем потерять страну, ведь если государствообразующий народ в большинстве регионов России останется в меньшинстве, то очередной парад суверенитетов неизбежен", - уверен руководитель идеологического отдела телеканала Царьград.

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