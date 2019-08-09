"Невозможно найти до запуска": Российская ракета "Скиф" может годами лежать на дне, ожидая сигнал "пуск" - эксперт

Российская ракета "Скиф" может годами находиться на дне океана, а затем по команде стартовать и поразить надводную или наземную цель. В 2017 году данная ракета встала на вооружение российской армии, говорится в анализе канала оружейной тематики "Чёрный дрозд".

Сообщается, что ракета "Скиф" создана в 2013 году, а летом 2015 начались её испытания. В первоначальной версии дальность действия ракеты составляла от 500 до 2000 километров.

Отмечается, что "ахиллесовой пятой" ракеты является необходимость её размещения в полнейшей тайне. Если противник засечёт пребывание подводной лодки-носителя в районе доставки, то сможет найти и деактивировать "Скиф". По этой причине для доставки донной ракеты применялись подводные лодки проекта "Саров". Для этого их оснастили специально сконструированной балластной системой. Она позволяет подлодке сохранять необходимое положение во время установки ракеты.