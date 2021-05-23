"Невозможно игнорировать": Американцев напугали миллиарды "харизматичных" насекомых

Жители США спасаются от нашествия миллиардов цикад. Пока энтомологи восхищаются этими "харизматичными" насекомыми, простые американцы не знают, куда деваться от стрекочущих полчищ.

Такого массового выхода цикад на поверхность почвы не было в США последние 17 лет, сообщает NBC News. По данным издания, миллиарды насекомых буквально захватили несколько восточных штатов страны, в частности, их число зашкаливает в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии.

Учёные предупреждают, что подобная напасть вскоре охватит и другие штаты. Они подсчитали, что на квадратный километр почвы приходится до 370 млн особей, которые активизировались благодаря повышению температуры почвы.

Как заметил восторженный энтомолог Джон Кули, цикады - это "большие, громкие, активные насекомые, которые чудно выглядят и очень харизматичны". С ним едва ли согласятся простые американцы, но они наверняка подпишутся под фразой Кули "Их невозможно игнорировать".

Особенность североамериканских цикад в том, что они поднимаются на поверхность земли раз в 13-17 лет, после чего заводят "семьи" и начинают активно откладывать яйца. Из них появляются личинки, которые закапываются в землю и ждут следующего "пришествия".