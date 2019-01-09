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"Невозможно больше это терпеть": Французский экс-министр призвал полицию стрелять по "желтым жилетам"

09 января 2019, 20:24  •  112 • В мире
Бывший министр по делам молодежи и образования Франции и философ Люк Ферри жестко отреагировал на избиение двух полицейских в ходе акций протеста «желтых жилетов», призвав дать разрешение силам правопорядка применять силу и открывать огонь по активистам.
Французский экс-министр и философ Люк Ферри призвал власти дать разрешение полиции стрелять по митингующим "желтым жилетам".Об этом он заявил 7 января в эфире "Радио классик". Люк Ферри отметил, что после жестокого избиения полицейских протестующими следует дать разрешение силам правопорядка применять силу.
Он подчеркнул, что "когда несчастного полицейского бьют ногами… пора уже воспользоваться оружием, показать, что этого хватит". Полицейским не создают условия для того, чтобы покончить с насилием, уточнил он.
Кроме того, по словам Ферри, для подавления протестов необходимо задействовать армию. В заключение он призвал власти положить конец "гнусностям" активистов.
"Пришло время остановить бандитов из ультраправых, ультралевых или пригородов", - приводит слова Ферри франузское издание France Soir.
Два жандарма, которые подверглись жестокому нападению на пешеходном мосту имени Леопольд-Седар-Сангора через Сену в Париже, подали жалобу. Предполагаемый нападавший Кристоф Деттингер (Christophe Dettinger) сам сдался властям и был помещен под стражу 7 января. Во вторник срок его задержания был продлен.

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