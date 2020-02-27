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"Невидимые подлодки США резко оказались видимыми": У новейшей субмарины "Колорадо" отвалилось стелс-покрытие

27 февраля 2020, 18:09  •  95 • В мире
У новейшей субмарины ВМС США "Колорадо" сразу после развёртывания отвалилось стелс-покрытие, которое уберегает её от обнаружения. "Невидимые американские подлодки резко оказались видимыми. Это, наверно, Путин виноват", - пошутили в соцсетях.
Недавно субмарина "Колорадо" вернулась из своего первого морского похода с видимым уроном. На опубликованных в Сети фото видно, что стелс-покрытие частично отвалилось.
Как пишет Forbes, "Колорадо" является 15-й подводной лодкой класса "Вирджиния" и пятой из усовершенствованных моделей Block-III. На воду её спустили в марте 2018 года.
При этом американский подводный флот не впервые сталкивается с проблемами стелс-покрытия.
В сентябре прошлого года в США даже прошло разбирательство с судостроителем из-за того, что на субмаринах постоянно отваливается покрытие.
Стелс-технология, или безэховое покрытие, поглощает звуковые волны от сонара, что позволяет подлодке оставаться незамеченной. Но, как пишет журнал, из-за постоянного погружения, смены температур и перегрузок, которым подвергается корпус, покрытие иногда просто отваливается.
"Американские подводные супер-пупер-лодки с невидимым стелс-покрытием резко оказались видимыми, потому что невидимое покрытие резко отвалилось. Это все, наверно, Путин виноват", - пошутил в Twitter пользователь Коля Тихий.
"Медузы ФСБ отгрызли", - отметил Petia Kubikov.
"Так и с самолётами США F-35 и F-22. Красят и красят - а невидимости так и нет! Их видят все летные единицы ВКС России, и самолёты, и вертолёты РЭБ ПВО, и карабли", - добавил другой пользователь.

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