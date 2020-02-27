"Невидимые подлодки США резко оказались видимыми": У новейшей субмарины "Колорадо" отвалилось стелс-покрытие

Недавно субмарина "Колорадо" вернулась из своего первого морского похода с видимым уроном. На опубликованных в Сети фото видно, что стелс-покрытие частично отвалилось.

Как пишет Forbes, "Колорадо" является 15-й подводной лодкой класса "Вирджиния" и пятой из усовершенствованных моделей Block-III. На воду её спустили в марте 2018 года.

При этом американский подводный флот не впервые сталкивается с проблемами стелс-покрытия.

В сентябре прошлого года в США даже прошло разбирательство с судостроителем из-за того, что на субмаринах постоянно отваливается покрытие.

Стелс-технология, или безэховое покрытие, поглощает звуковые волны от сонара, что позволяет подлодке оставаться незамеченной. Но, как пишет журнал, из-за постоянного погружения, смены температур и перегрузок, которым подвергается корпус, покрытие иногда просто отваливается.

"Американские подводные супер-пупер-лодки с невидимым стелс-покрытием резко оказались видимыми, потому что невидимое покрытие резко отвалилось. Это все, наверно, Путин виноват", - пошутил в Twitter пользователь Коля Тихий.

"Медузы ФСБ отгрызли", - отметил Petia Kubikov.

"Так и с самолётами США F-35 и F-22. Красят и красят - а невидимости так и нет! Их видят все летные единицы ВКС России, и самолёты, и вертолёты РЭБ ПВО, и карабли", - добавил другой пользователь.