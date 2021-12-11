"Невидимое" оружие США провалило испытания: $9 млрд "покрылись ржавчиной"

"Невидимое" оружие США провалило испытания - на эсминце USS Zumwalt (DDG-1000) заметили следы коррозии. Кроме того, его отделка частично облупилась. Таким образом, $9 млрд, которые потратили на корабль, "покрылись ржавчиной".

"Невидимый" эсминец ВМС США USS Zumwalt (DDG-1000) не смог выполнить манёвры без потерь. Внешняя отделка корабля частично заржавела и облупилась, указал журнал The Drive.

Следы коррозии хорошо заметны на появившихся снимках судна. Их в беседе с изданием прокомментировал представитель американского флота.

USS Zumwalt (DDG 1000) Zumwalt-class guided missile destroyer coming into San Diego - December 9, 2021 #usszumwalt #ddg1000



* photos courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/cdolINeBZZ — WarshipCam (@WarshipCam) December 10, 2021

Он пояснил, что из-за жёстких условий во время испытаний облицовка некоторых военных кораблей действительно не выдерживает нагрузки.

Собеседник журнала, однако, заверил, что морские служащие предпринимают всё необходимое, чтобы устранить внешние дефекты.

В публикации, кроме того, подчёркивается, что USS Zumwalt (DDG-1000) уже обошёлся Пентагону в $9 млрд.

Напомним, что через месяц после того, как данный эсминец взяли на вооружение ВМС США в 2016 году, у него возникли поломки в ходе пересечения Панамского канала.