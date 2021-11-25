"Невероятные $270": Президент Сербии рассказал об исключительной сделке по газу с Россией

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о сделке по газу с Россией, назвав её исключительной. Переговоры с президентом Владимиром Путиным прошли в Сочи. "Невероятные $270", - заявил сербский лидер.

После завершения переговоров в Сочи Вучич сделал заявление, которое транслировалось в прямом эфире канала TV Pink. Он отметил, что Владимир Путин осознаёт, насколько для Сербии важно договориться о объёмах и гибкости газовых поставок.

"Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: на удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остаётся абсолютно такой же", - произнёс Вучич.

Он добавил, что достигнута договорённость увеличить объём поставляемого газа на следующее полугодие. Кроме того, президент России ответил согласием на просьбу о гибкости этих поставок.

Во время переговоров поднималась тема и долгосрочного соглашения между Россией и Сербией. За исключением отдельных элементов удалось обо всём договориться. Александр Вучич отметил, что пока не имеет права разглашать детали, однако и по истечении шести месяцев его стране гарантирована "исключительная цена".

Напомним, стоимость ближайших фьючерсов на газ в Европе превышает 1000 долларов за тысячу кубометров.