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"Невероятно круто": Шведы увидели российскую субмарину и обомлели

28 июля 2020, 23:05  •  126 • В мире
Шведы случайно столкнулись с российской подлодкой. Они просто обомлели, когда один из моряков на мостике помахал им рукой. "Невероятно круто", - поделился впечатлениями один из туристов.
Расмус Карлссон вместе с друзьями решил провести день на парусной лодке. Они взяли курс на остров Драгё и случайно столкнулись с российской субмариной. Когда яхта проходила под мостом между датским Копенгагеном и шведским Мальмё, рядом вдруг показалась огромная подводная лодка.
Швед рассказывает, что испытал недоумение. Сначала подумали, что это британская субмарина. Флаг Шотландии похож на андреевский, но цвета инвертированы. Потом яхтсмены поняли, что перед ними всё-таки русские.
"Стало несколько не по себе, но невероятно круто", - цитирует Карлссона шведское издание Expressen.
Иностранцы несказанно удивились размерам русской подлодки и странным звукам, которые она издавала. Военные из России находились очень близко - примерно в 25-30 метрах. Шведы рассмотрели на мостике четырёх моряков. Один из них даже помахал рукой.
По данным издания, Вооружённые силы Швеции были в курсе пребывания российской подводной лодки в указанном Карлссоном секторе. Минобороны России не сообщало о манёврах ВМФ вблизи шведских берегов, то есть официального подтверждения рассказу яхтсмена нет.

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