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"Неверный сигнал": Американский сенатор хочет сорвать визит Рогозина по приглашению НАСА

05 января 2019, 02:24  •  33 • Политика
Американский сенатор-демократ Роберт Менендез собирается представить в сенате США резолюцию против того, чтобы временно снять санкции Белого дома с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом он сообщил в письме сенатора на имя директора НАСА Джима Брайденстайна, ранее выразившего надежду на визит главы Роскосмоса в США. По словам Менендеза, подобные послабления могут стать "неверным сигналом" России.
По его ожиданиям, эта резолюция будет принята "с широкой двухпартийной поддержкой". Письмо опубликовано на официальном сайте Менендеза.
По словам Менендеза, ему понятна важность взаимодействия между США и Россией в области космоса, однако это "не должно посылать России неверные сигналы" в виде снятия американских санкций с ряда персон.
До этого глава НАСА Брайденстайн сообщал, что с Рогозина могут временно быть сняты санкции для того, чтобы он посетил США для обсуждения дальнейшего сотрудничества с НАСА.
В НАСА сообщали, что надеются в феврале на визит Рогозина, собираясь показать ему Космический центр Джонсона, корабль Dragon-2 компании SpaceX и организовать его встречу с ее основателем Илоном Маском.

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