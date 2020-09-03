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"Невеликая фигура": Эксперт назвал отравление Навального атакой на Россию, Белоруссию и СНГ

03 сентября 2020, 21:40  •  74 • Политика
Белорусский эксперт Александр Шатько назвал отравление Алексея Навального атакой на Россию, Белоруссию и СНГ. Сам же блогер является "невеликой фигурой".
Блогер Алексей Навальный не является "великой фигурой" в политике России. Такое мнение изданию "ПолитЭксперт" высказал заместитель председателя белорусского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько.
По мнению Шатько, таких активистов, как Навальный, существует очень много. Поэтому он считает, что речь идёт об организованной схеме наезда, а мишенями выступили Россия, Белоруссия и СНГ.
Эксперт указывает на то, что команда блогера поддерживала протестующих на митингах в Белоруссии, а также распространяла в соцсетях провокационные материалы.
"Тут сразу возникает вопрос, а что они в Белоруссии у нас делали? Здесь пахнет жареным. И мы бы не хотели их здесь видеть. Сами разберёмся", - отметил он.
Как ранее заявил телеканалу "360" депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, в своём нынешнем состоянии Алексей Навальный приносит Западу намного больше пользы, чем когда он занимался оппозиционной деятельностью в России.
"Это больше похоже, что кто-то избавляется от отработанного материала", - отреагировал Гердт.
По мнению немецкого парламентария, Берлину необходимо взглянуть на ситуацию под другим углом и организовать прозрачное расследование с участием врачей из Омска, которые оказывали помощь Навальному во время госпитализации.

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