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"Неважно, что говорит Зеленский": Политолог призвал Донбасс не верить в мир "по-киевски"

17 ноября 2020, 00:15  •  97 • Политика
Политолог Богдан Безпалько призвал жителей Донбасса не верить в мир "по-киевски" после недавних откровений президента Украины. По его словам, неважно, что говорит на камеру Владимир Зеленский, - украинские власти всё равно поступят по-своему.
Так он прокомментировал недавнее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса. Политик заверил проживающее на юго-востоке страны население, что Киев для них "открыт". И что контрольные пункты пропуска блокируют якобы не украинские силы. Примечательно, что данное обращение вызвало скандал на Украине, поскольку президент говорил на русском языке, чем нарушил так называемый закон о тотальной украинизации.
Эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько отметил, что жителям Донбасса не стоит верить Зеленскому, ведь украинский лидер уже неоднократно изменял своему слову.
Неважно, что говорит Зеленский, всё это ложь, лицемерие и провокации. Нельзя верить власти, которая несамостоятельна и лжива по своей природе. На Украине нет сил, на которые могут опереться республики, - пояснил он Nation News.
Политолог также напомнил, что совсем недавно, после подведения предварительных итогов президентских выборов в США, украинская армия нанесла удар по линии соприкосновения в Донбассе.

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