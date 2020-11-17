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"Неважно, что говорит Зеленский": Политолог призвал Донбасс не верить в мир "по-киевски"
17 ноября 2020, 00:15 • 97 • Политика
Политолог Богдан Безпалько призвал жителей Донбасса не верить в мир "по-киевски" после недавних откровений президента Украины. По его словам, неважно, что говорит на камеру Владимир Зеленский, - украинские власти всё равно поступят по-своему.
Так он прокомментировал недавнее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса. Политик заверил проживающее на юго-востоке страны население, что Киев для них "открыт". И что контрольные пункты пропуска блокируют якобы не украинские силы. Примечательно, что данное обращение вызвало скандал на Украине, поскольку президент говорил на русском языке, чем нарушил так называемый закон о тотальной украинизации.
Эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько отметил, что жителям Донбасса не стоит верить Зеленскому, ведь украинский лидер уже неоднократно изменял своему слову.
Политолог также напомнил, что совсем недавно, после подведения предварительных итогов президентских выборов в США, украинская армия нанесла удар по линии соприкосновения в Донбассе.
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