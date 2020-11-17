"Неважно, что говорит Зеленский": Политолог призвал Донбасс не верить в мир "по-киевски"

Так он прокомментировал недавнее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса. Политик заверил проживающее на юго-востоке страны население, что Киев для них "открыт". И что контрольные пункты пропуска блокируют якобы не украинские силы. Примечательно, что данное обращение вызвало скандал на Украине, поскольку президент говорил на русском языке, чем нарушил так называемый закон о тотальной украинизации.

Эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько отметил, что жителям Донбасса не стоит верить Зеленскому, ведь украинский лидер уже неоднократно изменял своему слову.

Неважно, что говорит Зеленский, всё это ложь, лицемерие и провокации. Нельзя верить власти, которая несамостоятельна и лжива по своей природе. На Украине нет сил, на которые могут опереться республики, - пояснил он Nation News.

Политолог также напомнил, что совсем недавно, после подведения предварительных итогов президентских выборов в США, украинская армия нанесла удар по линии соприкосновения в Донбассе.