"Неужели продалась?": Виктория Боня сдала сама себя, назвав цену

Напомним, что накануне Боня разместила в своём Instagram обращение к подписчикам, в котором призвала голосовать против поправок в Конституцию. Позднее выяснилось, что записать такой ролик ей предложил "Евгений Чичваркин". "Чичваркиным" оказались известные пранкеры Вован и Лексус.

Псевдо-Чичваркин предложил Боне не только записать ролик против поправок, но и приехать к нему в Лондон, чтобы заценить "хорошее вино" и "хорошую постель".

"Теледива" с лёгкостью согласилась и на видео, и на визит. При этом видео она уже выложила в Instagram.

"Неужели продалась?", - спросил журналист Виталий Третьяков в комментарии к соответствующей новости.

Напомним, что сначала Викторию поднял на смех Владимир Соловьёв в эфире "Соловьёв Live", а теперь Боня стала посмешищем и в соцсетях.