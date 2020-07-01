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"Неужели продалась?": Виктория Боня сдала сама себя, назвав цену

01 июля 2020, 16:00  •  154 • Политика
Телеведущая и блогер Виктория Боня сдала сама себя, назвав цену. "Неужели продалась?", - спрашивает журналист и политолог Виталий Третьяков.
Напомним, что накануне Боня разместила в своём Instagram обращение к подписчикам, в котором призвала голосовать против поправок в Конституцию. Позднее выяснилось, что записать такой ролик ей предложил "Евгений Чичваркин". "Чичваркиным" оказались известные пранкеры Вован и Лексус.
Псевдо-Чичваркин предложил Боне не только записать ролик против поправок, но и приехать к нему в Лондон, чтобы заценить "хорошее вино" и "хорошую постель".
"Теледива" с лёгкостью согласилась и на видео, и на визит. При этом видео она уже выложила в Instagram.
"Неужели продалась?", - спросил журналист Виталий Третьяков в комментарии к соответствующей новости.
Напомним, что сначала Викторию поднял на смех Владимир Соловьёв в эфире "Соловьёв Live", а теперь Боня стала посмешищем и в соцсетях.

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