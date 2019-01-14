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"Неужели они думают, что мы настолько глупы и наивны?": В Крыму оценили план Киева по "возвращению" культурных ценностей
14 января 2019, 23:54 • 58 • Политика
В Крыму отреагировали на намерение Киева "вернуть" культурные ценности музеев полуострова. "Неужели они думают, что мы настолько глупы и наивны?" - заявил депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк.
Власти Украины придумали "тайный план" по возвращению культурных ценностей Крыма, которые будут оказываться на территории ЕС. Об этом заявила замминистра культуры Украины Светлана Фоменко в эфире "Радио свобода". Планы Киева прокомментировали в Госсовете Крыма.
Он отметил, что после произошедшего с предметами из коллекций четырёх крымских музеев на полуострове совершенно не горят желанием делиться культурными ценностями с так называемыми "цивилизованными странами". Также Черняк подчеркнул, что Крым не намерен мириться с политическим решением Голландского суда о передаче скифского золота из коллекции крымских музеев, выставлявшегося в Амстердаме, в руки Киева. Депутат напомнил, что договор о выставке заключался между музеями, а не между государствами, и экспонаты должны быть возвращены в Крым.
План Киева по "возвращению" культурных ценностей Крыма Алексей Черняк назвал смехотворным.
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